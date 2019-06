17:46 Uhr

Buben und Mädchen trotzen der großen Hitze

Bei der Fußball-Zwischenrunde der Grundschulen in Ottmaring trumpft ein Team besonders auf.

Von Peter Kleist

Heiß war es, sehr heiß – doch das konnte die gute Laune der vielen Viertklässler, die sich auf der Sportanlage des SV Ottmaring tummelten, nicht trüben. Kein Wunder schließlich gab es genügend schattige Plätzchen und – was vielleicht noch wichtiger war – genügend Wasser, das zur Abkühlung bereit stand. Vor allem ein Rasensprenger hatte es den Buben und Mädchen, so mancher kam pitschnass in die Schule oder nach Hause zurück.

Es geht auch um FCA-Freikarten

Doch auch der Schweiß floss in Strömen bei der Zwischenrunde des Fußball-Landkreisturniers der Grundschulen. Zehn Mannschaften kämpften in zwei Gruppen um die vier Tickets für das Landkreisfinale, das am kommenden Donnerstag, 4. Juli, auf der Anlage des TSV Friedberg über die Bühne gehen wird.

37 Bilder Grundschüler trotzen der Hitze Bild: Peter Kleist

Und dort ist nicht nur der imposante Wanderpokal Objekt der Begierde, sondern vor allem auch die Freikarten für ein Freundschaftsspiel des Bundesligisten FC Augsburg, die das Siegerteam traditionell vom FCA gesponsert bekommt.

Vorjahressieger wieder qualifiziert

Anja Gerstner-Liss, die Fachberaterin Sport, freute sich über einen reibungslosen Anlauf des Turniers. „Ich freue mich vor allem, dass der SV Ottmaring wie schon so oft seinen Sportplatz für unseren Wettbewerb zur Verfügung gestellt hat“, meinte sie. Ihre Schule, die Grundschule Friedberg-Süd, wird heuer nicht in den Genuss der FCA-Freikarten kommen. Das Team wurde nur Gruppendritter hinter Adelzhausen-Tödtenried – das sogar von Cheerleadern lautstark unterstützt wurde – und der Theresia-Gerhardinger-Grundschule Friedberg. Der Vorjahressieger in den knallgelben Trikots mit TGGS auf Brust und Rücken setzte sich souverän mit vier Siegen in vier Spielen durch. In der Gruppe B qualifizierten sich Eurasburg und Stätzling für die Endrunde. Die Schiedsrichter Helmut Gail, Johann Hecher und Peter Fendt hatten keine Probleme. Die anderen Finalisten – Lechrain-Aindling, Ecknach, Pöttmes und Affing – wurden in Kühbach ermittelt.

