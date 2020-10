vor 56 Min.

Corona: TSV Friedberg kann wieder nicht antreten

Auch das dritte Saisonspiel der Friedberger Handballer in der Bayernliga fällt aus. Die Gegner haben drei Spieler in Quarantäne.

Auch das dritte Saisonspiel der Friedberger Handballer in der Bayernliga fiel den aktuellen Umständen zum Opfer. Erlangen-Bruck beantragte am Samstag die Verlegung der Begegnung, da man drei Spieler wegen Corona in Quarantäne habe. Der Verband entsprach diesem Wunsch.

Laut Spielplan soll es für den TSV am 31. Oktober mit einem Heimspiel gegen Fürstenfeldbruck II weitergehen. Angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens bleibt jedoch abzuwarten, was mit diesem Spiel und der Bayernliga insgesamt geschehen wird. (gia)

