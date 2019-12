30.12.2019

Damen gehen wieder leer aus

Kissing kämpft gegen den Abstieg. Die Jugend feiert dagegen einen Sieg

Von Johann Hamberger

Die letzten beiden Spiele der Tischtennis-Vorrunde der Saison 2019/20 hatten die Jugend I und die Damen des Kissinger SC zu bestreiten. Den Damen wurde wieder eine knappe Niederlage beschert, aber die Jugend sicherte sich mit einem Kantersieg einen Platz im Tabellenmittelfeld.

Die erste Jugend der KSC-Tischtennis-Abteilung musste zum Abschluss der Vorrunde beim TTC Langweid II antreten. Bing/Lilien Heit brachten ihre Mannschaft in Führung, doch Sebastian Behrend musste gegen die Nummer eins der Gastgeber den Ausgleich zulassen.

Aber Johannes Bing (3), Lilien Heit (3) und Sebastian Behrend (2) ließen in den weiteren Spielen den Gastgebern keine Chance mehr und siegten so deutlich mit 9:1. In der Tabelle der Bezirksliga Jungen 18 Schwaben Nord liegt das Team auf einem tollen fünften Rang mit 10:6 Punkten.

Auch im letzten Vorrundenspiel der Kissinger Damen musste das Team eine 4:6-Niederlage hinnehmen. Gegen die TSG Thannhausen III ging man durch einen Doppelsieg von Wunderlich/Haupt zwar in Führung, aber nachdem Petra Wunderlich, Isolde Haupt und Katarzyna Galbas nur je einen Einzelpunkt erkämpften konnten, musste man auch diesmal dem Gegner gratulieren. Mit 3:15 Punkten hat man in der Bezirksklasse A Gruppe Süd zwar weiter die „Rote Laterne“ in den Händen, aber die Damen setzten nun auf die Rückrunde. Die KSC-Spielerinnen hoffen, dass dann Glücksgöttin Fortuna das Pendel auch einmal in die Kissinger Richtung ausschlagen lässt.

