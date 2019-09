Der Pokalgewinn ist für die Friedbergerinnen das erklärte Ziel

Als Bayern-Cup Sieger DTB -Dance 2019 geht am Wochenende die 30+ Gruppe „MammaMia“ der Rhythmischen Gymnastik des TSV Friedberg beim Deutschland-Cup 2019 in der Eduard Ettensberger Halle in Mering an den Start. Von links: Carmen Mäling, Renate Enderle, Martina Fischer, Sandra Frodl, Laura Wöger, Simone Rieger und Barbara Schmauz.

Bild: Sylvia Ranf