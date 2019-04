17:00 Uhr

Der SV Mering erkämpft sich ein Remis

Einmal durften die Meringer ihren Torschützen Markus Gärnter (ganz rechts) in Neuburg beglückwünschen. Der Stürmer brachte den MSV per Elfmeter in Führung und am Ende stand ein verdientes 1:1-Unentschieden.

Eine hitzige Partie beim Tabellendritten Neuburg endet schließlich 1:1-Unentschieden. Dabei lassen die Meringer Akteure noch gute Konterchancen aus.

Von Jonas Heiß und Peter Kleist

Einen Punkt, der in der Endabrechnung noch sehr, sehr wertvoll sein kann, ergatterte der SV Mering beim ambitionierten VfR Neuburg. In einer Partie, die gegen Ende ziemlich hitzig wurde, holte sich der MSV ein 1:1-Unentschieden.

„Ich muss den Jungs wirklich ein Kompliment machen. Es war von unserer Seite aus von der ersten bis zur letzten Minute ein großer Fight, bei dem gerade die erfahrenen Spieler wie Wiedemann, Nix, Lutz und Gärtner vorneweg marschiert sind und die jungen mitgezogen haben“, meinte Merings Trainer Gerhard Kitzler. Auch die Umsetzung der taktischen Vorgaben habe gepasst, und wenn „wir die klaren Chancen besser genutzt hätten, wäre vielleicht noch mehr drin gewesen“, so der MSV-Coach. In der ausgeglichenen ersten Halbzeit gab es kaum Chancen, allerdings reklamierten die Meringer nach einem Foul von Torwart Jozinovic an Gärtner Elfmeter – jedoch vergeblich.

Blitzstart in der zweiten Halbzeit

Dafür gelang den Gästen in der zweiten Halbzeit ein Blitzstart. Schon in der 48. Minute konnte Fatih Cosar im Strafraum der Neuburger nur noch durch ein Foul am Torschuss gehindert werden – und diesmal gab es den Strafstoß. Und den verwandelte Markus Gärtner unhaltbar für den VfR-Keeper Dominik Jozinovic sicher zum 1:0 für Mering. Nun zogen sich die Gäste zurück, überließen den Neuburgern das Feld und setzten noch mehr auf Konter. In der 51. Minute beinahe der Ausgleich für die Neuburger. Stefan Klink hämmerte den Ball Richtung Gehäuse der Gäste, doch Merings Torhüter Simon Kratzer lenkte den Schuss über die Latte. Die Konter der Meringer blieben brandgefährlich: In der 53. Minute hatte der schnelle Manuel Utz die komplette Neuburger Hintermannschaft und Torhüter Jozinovic umspielt, aber dann nur den Außenpfosten getroffen. „Wenn wir das 2:0 machen, dann glaub ich nehmen wir die drei Punkte mit“, so Kitzler.

Dreimal gibt es Gelb-Rot

Die Partie wurde hektischer: erst musste Neuburgs Sebastian Habermeyer mit Gelb-Rot vom Platz (57.), nur wenig später folgte ihm Merings Markus Nix (60.). In der 71. Minute dann doch der Ausgleich: Die Gäste brachten den Ball nicht aus dem Strafraum und Niklas Golling jagte ihn aus etwa zwölf Metern zum 1:1 in die Maschen. Neuburg verstärkte den Druck gegen am Ende nur mehr neun Meringer – Maximilian Kutz hatte in der 87. Minute Gelb-Rot gesehen – doch ein weiterer Treffer wollte nicht gelingen. Insgesamt war es ein gerechtes Remis.

Mering Kratzer, Nix, Lutz, Cosar, Wiedemann, Gärtner, Ludwig (75. Danowski), Kristen, Utz, Kusterer, Kerber (90.+1 Fuchs) – Tore 0:1 Gärtner (48./FE), 1:1 Golling (71.) – Zuschauer 235 – Gelb-Rot Habermeyer (Neuburg/57.), Nix (MSV/60.), Lutz (MSV/87) – Schiedsrichter Florian Hilpert

