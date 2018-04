vor 55 Min.

Es muss alles besser werden

Rinnenthal erwartet Affing im Derby.

Die einen wollen unbedingt etwas gut machen, die anderen endlich einmal volle Punktzahl im Kampf um den Klassenerhalt. So könnte man die Spiele des BC Rinnenthal (gegen Affing) und des FC Stätzling II (gegen Untermaxfeld) kurz zusammenfassen.

Rinnenthal – Affing Groß motivieren müsse er niemanden vor diesem Spiel – in diesem Punkt ist sich Rinnenthals Trainer Vincent Aumiller sicher. Tief sitzt der Stachel vom 0:5 am Ostermontag bei Alsmoos-Petersdorf. Und eine derart desolate Leistung dürfe sich nicht wiederholen, darin sind sich die BCR-Oberen einig. „Es muss alles besser werden und wir müssen wieder über unsere Einstellung zum Spiel finden“, forderte Aumiller. Sein Team habe sich vorgenommen, sich für die Osterblamage zu rehabilitieren – doch das werde schwer, meinte der Trainer. „Affing will im Rennen um den Direktaufstieg keine Punkte liegen lassen und die wollen sich für die beiden letzten Niederlagen gegen uns schadlos halten“, sagte Aumiller. Der muss sicher auf Markus Roppel und Martin Oswald verzichten, hinter dem Einsatz von Benny Engl, Martin Birkmeier und Matthias Reisinger stünden noch einige Fragezeichen. (Sonntag, 15 Uhr).

StätzlingII – Untermaxfeld Das ist ein mehr als vorentscheidendes Spiel im Kampf um den Klassenerhalt für die Stätzlinger Reserve. Der FCS II hat 16, Untermaxfeld 18 Punkte auf dem Konto – Für Stätzling heißt es also „Verlieren verboten“. Selbst ein Punkt könnte in der Endabrechnung zu wenig sein. An Ostern überraschte das Team mit einem Punkt in Pöttmes und wenn man an die Leistung anknüpft, könnte für die Truppe von Felipe Lameira mehr herausspringen. (Sonntag, 13 Uhr).

