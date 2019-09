16:25 Uhr

Ex-FCA-Spieler Halil Altintop zu Gast in Laimering

Zum Fußballnachmittag im Rahmen des Ferienprogramms schaut der Ex-FCA-Profi vorbei. Das Ganze geschieht auch noch für einen guten Zweck und bringt 6000 Euro für krebskranke Kinder ein.

Von Leah Rehklau

Bereits zum zweiten Mal organisierte der FC Laimering/Rieden ein Ferienprogramm. Mit vollem Erfolg. Und mit dem ehemaligen FCA-Spieler Halil Altintop konnte auch ein prominenter Besucher gewonnen werden.

Rund 35 Kinder meldeten sich für den Fußballnachmittag an, 50 waren es schließlich, die auf dem Gelände herumwuselten – und alle waren hellauf begeistert. Ob Fußballgolf, Torwandschießen oder Vier gegen Vier – im Parcours war eine Menge geboten. Auch eine Hüpfburg wurde aufgestellt. Die sorgte bei den fünf- bis zehnjährigen Teilnehmern für besondere Begeisterung und war den gesamten Nachmittag über voll besetzt. Zwei Stunden dauerte das sportliche Programm, dann wurde gemütlich beisammen gesessen und gegrillt.

Altintop ist mitten drin im Geschehen

Und Halil Altintop war mitten im Geschehen und versuchte sich selbst im Parcours. Über einen Trainer lernte der Verein den ehemaligen Profispieler kennen. Und als sie ihn schließlich fragten, ob er nicht Lust hätte, beim Ferienprogramm mal vorbeizuschauen, hätte der sofort zugesagt, sagte Vereinsvorsitzender Hans Dichtl. Der alte Fußballplatz in Laimering platzte aus allen Nähten, neben den teilnehmenden Kindern waren deren Geschwister, freiwillige Helfer und weitere Familienmitglieder vor Ort. Die schauten ihren fußballspielenden Kinder zu, feuerten sie kräftig an, oder hatten es sich auf den Bierbänken im aufgestellten Zelt bequem gemacht. Alle waren zufrieden. „Ich finde das super“, freut sich eine Mutter, „wir melden uns auf jeden Fall nächstes Jahr wieder an“.

Den krönenden Abschluss lieferte den Kids dann die abschließende Fragerunde mit dem Ex-Profi. Fast jedes wollte von dem ehemaligen FCA-Spieler etwas wissen – und der stand Rede und Antwort.

Von „Wie viele Tore hast du in deiner Laufbahn geschossen?“ bis „Wie viele Freundinnen hattest du schon?“ war alles mit dabei. Und Altintop beantwortete geduldig jede Frage.

Spenden für krebskranke Kinder

Der Fußballnachmittag war ein Erfolg auf ganzer Linie – und das auch in einer anderen Hinsicht. Halil Altintop engagiert sich für krebskranke Kinder und so beschloss der FC Laimering/Rieden, aus diesem Grund auch eine Spendenaktion zu starten. Die Summe geht an die Elterninitiative Lichtblicke Augsburg, eine Organisation, die krebskranke Kinder und deren Familien unterstützt und den medizinischen Fortschritt fördert. Bis zum 1. September konnten Beiträge auf das Vereinskonto überwiesen werden. Zum Abschluss konnte Hans Dichtl, der Vorsitzende des FC Laimering/Rieden, Halil Altintop einen Spendenscheck über stolze 6000 Euro überreichen.

