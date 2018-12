20:33 Uhr

Friedberg bleibt oben dran Lokalsport

Das Bayernliga-Team des TSV 1862 bezwingt im letzten Heimspiel des Jahres den MTV München II sicher. Nun steht noch ein „Klassiker“ an.

Von Kerstin Reinhart

Es war ein gelungener Heimspielabschluss im Jahr 2018 für die zweite Herren-Mannschaft der Friedberger Volleyballer. Die Rothenberghalle erzitterte zum letzten Mal für dieses Jahr unter den Schmetterschlägen der zweiten Herren-Mannschaft des TSV und den Anfeuerungsrufen der Zuschauer. In einem Duell gegen eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller konnte sich der Favorit um Kapitän Johannes Fröhlich mit 3:1 gegen den MTV München II klar durchsetzen.

Die Lechrainer, ohne ihren amtlichen Trainer Müllegger, starteten stark in die Partie und setzten konsequent und mit einer Routine ihr Spiel durch. Das Team behielt auch bei knappen Spielständen die Ruhe und brachte den Gegner zum Verzweifeln. Beim Spielstand von 17:16 brachen die Gäste ein, sehenswerte Schmetterbälle von Czap und Bajusz sorgten für den 25:19-Satzgewinn. Der zweite Satz startete mit vier unglücklichen Aktionen. Zwei Netzroller und zwei starke Aufschläge der Münchner ließen auf der Anzeigetafel ein 0:4 aufblitzen. Mit Wut im Bauch schmetterten die Friedberger nun alles auf das gegnerische Feld.

Die stark aufspielenden Czap und Hofmann versuchten fast im Alleingang, den Rückstand aufzuholen. Aber auch die Münchner hielten dagegen und spielten sich fast in einen Rausch. Die Zuschauer erlebten nun ein hochklassiges Spiel und den Satzausgleich, nachdem sich die Münchner mit 25:20 durchgesetzt hatten. Satz Nummer drei plätscherte ohne Höhepunkte dahin, beide Teams schienen sich eine Pause zu gönnen.

TSV-Interimscoach Peter Wörner versuchte seine Truppe verzweifelt aufzuwecken. Da auch die Münchner schwächelten, blieb es bis zum 23:23 ausgeglichen. Außenangreifer Thomas Gmeiner, der ein stabiles Spiel für die Friedberger machte, hämmerte schließlich zwei Bälle in das gegnerische Feld – und machte das 25:23 perfekt.

Da nun auch die Zuschauer wieder aktiv wurden, wachten auch die Spieler von Coach Wörner wieder auf.

Der vierte Satz lief wieder grandios. Die Münchner konnten dem TSV nichts mehr entgegensetzen und wurden mit 25:15 fast auseinandergenommen. Coach Peter Wörner brachte es zum Schluss auf den Punkt: „Als Favorit muss man auch mal gegen schwächere Gegner deutlich gewinnen, um in der Liga Respekt zu bekommen. Gerade gegen eine junge Reserve aus München ist es wichtig, in der Liga zu zeigen, dass in Friedberg nichts zu holen ist.“

Am kommenden Sonntag, 16. Dezember, spielen die Mannen von Trainer Hannes Müllegger in Bobingen bei einem Team, in dem auch ehemalige Friedberger Stars aktiv sind. Dieses Duell verspricht als ein „Classico“ im Augsburger Raum durchaus Spannung. Spielbeginn ist um 15 Uhr.

Friedberg Anh Tai, Bajusz, Böck, Buchart, Czap, Décombe, Fröhlich, Gmeiner, Hofmann, Sdzuj, Strempel, Wörner

