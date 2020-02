13:11 Uhr

Friedberger übernehmen Tabellenführung

Die erste Mannschaft gewinnt zweimal auswärts und steht nun an der Spitze der Bezirksklasse A. Dabei meinte es der Terminplan zunächst nicht gut mit den Herren.

Von Gotthard Gellner

Das nennt man wohl einen Lauf. Das erste Herrenteam des TTC Friedberg gewinnt zweimal auswärts und übernimmt mit nun 21:5 Punkten aktuell die Tabellenspitze der Bezirksklasse A Augsburg-Süd.

Die zweite Tischtennis-Mannschaft punktet ebenfalls, gibt aber beim 8:8 Unentschieden gegen Polizei SV Königsbrunn II erstmals in dieser Saison einen Punkt ab. Die „Dritte“ überrascht mit einem 9:4 Auswärtserfolg bei TSV Königsbrunn V und auch der 9:5 Sieg der vierten Mannschaft bei TT Augsburg SG III war nicht unbedingt zu erwarten. Ebenfalls erfolgreich, mit einem 10:0 Kantersieg gegen den Nachwuchs von Post SV Augsburg III, machte die TTC-Jugend von sich reden.

Der Terminplan meinte es nicht gerade gut mit dem ersten Herrenteam des TTC Friedberg. Zwei Spiele innerhalb von drei Tagen, dazu beide Begegnungen auswärts. Umso besser, wenn dieser Terminstress dann mit vier Punkten belohnt wird.

Zuerst stand die Begegnung gegen Post SV Augsburg IV an. Da hatten die Friedberger Tischtennis-Herren noch etwas gutzumachen, da sie in der Vorrunde daheim mit 6:9 unterlagen. Bis zum 5:5 wechselte die Führung permanent. 2:1 Führung nach den Doppeln durch Siege von Daniel Stock/Holger Prendke und Rainer Hoksch/Michael Frank. In den Einzelpartien waren anschließend Rainer Hoksch, Michael Frank und Holger Prendke erfolgreich, während Daniel Stock, Roland Kriesche und Henrique Atzkern unterlagen.

In den folgenden zwei Begegnungen konnte sich Friedberg erstmals durch die Siege von Daniel Stock und Michael Frank mit 7:5 einen kleinen Vorsprung erkämpfen. Noch einmal musste Roland Kriesche den Anschlusspunkt zulassen, doch Holger Prendke mit einem 3:1 Sieg sicherte zumindest das Remis. Henrique Atzkern war es schließlich vorbehalten, in einem hart umkämpften Fünfsatzmatch den 9:6 Siegpunkt für das Friedberger Team zu erringen. Mit 12:10, 6:11, 9:11, 11:9, 11:7 war er der verdiente Sieger. Die Revanche für die Vorrundenniederlage war somit mit dem gleichen Ergebnis geglückt.

Im zweiten Spiel musste die Friedberger Mannschaft zum FSV Wehringen reisen. In der Vorrunde gelang den Friedbergern ein 9:3 Erfolg und diesmal sollte es noch besser kommen. Mit 9:0 wurden die Gastgeber besiegt und konnten dabei gerade einmal drei Sätze gewinnen. Allerdings musste der FSV Wehringen mit Ersatz antreten, sodass diese Begegnung schon nach nicht einmal eineinhalb Stunden beendet war. (goge)

