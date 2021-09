Kissinger Quartett unter Spieltagsbesten

Gleich vier KSC-Spieler in der FuPa-Elf des Spieltages. Dasinger Duo ist ebenfalls dabei. Friedberger Ersatztorhüter glänzt ebenfalls

Jede Woche können die Fans unter www.fupa-schwaben.net, dem Portal für Amateurfußball unserer Zeitung, über die besten Spieler des Spieltags abstimmen. Die Akteure mit den meisten Stimmen schaffen dann den Sprung in die FuPa-Elf der Woche ihrer jeweiligen Ligen.

In der Kreisliga Augsburg schafften gleich vier Spieler des Kissinger SC nach dem überzeugenden 4:0-Erfolg gegen den FC Haunstetten den Sprung unter die Spieltagsbesten. Gleich beim ersten Saisoneinsatz überzeugte Torhüter Nilas Heyen, der Stammkeeper Daniel Sedlmeir in der 69. Minute ersetzte und seinen Kasten sauber hielt. Ebenfalls in der Spieltagself stehen Abwehrspieler Fabian Wrba, der den zweiten KSC-Treffer vorbereitete sowie die Torschützen Moritz Willis und Moritz Buchhart. Willis war gleich doppelt erfolgreich. Für alle vier war es die erste Nominierung in die FuPa-Elf in dieser Saison.

Nicht zum ersten Mal unter den Besten vertreten ist der Dasinger Gabriel Ögünc. Der Angreifer erzielte beim 2:1-Erfolg über den SC Griesbeckerzell beide Dasinger Tore und war maßgeblich an den drei Punkten beteiligt. Für den Neuzugang war es bereits die dritte Nominierung unter die Spieltagsbesten. Bislang stehen für Ögünc sechs Tore zu Buche. Über seine erste Berufung in die FuPa-Aufstellung freut sich dagegen Teamkollege Markus Kreutmayr, der gegen die Zeller Offensive dagegenhielt. Der TSV ließ auch dank Kreutmayr nur einen Gegentreffer zu. Komplettiert wird die Elf von Friedbergs Torhüter Tobias Greim. Der Ersatzkeeper ließ gegen den TSV Firnhaberau nur einen Gegentreffer zu und war maßgeblich am wichtigen 2:1-Erfolg des TSV beteiligt.

Auch in der Kreisklasse Aichach wurden genügend Stimmen für die Spieler abgegeben. Ottmarings Torhüter Alexander Paula wurde trotz der 1:2-Niederlage gegen Gundelsdorf berufen. (sry-)