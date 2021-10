Der SV Mering gleicht in Unterzahl aus

Plus Das Team trennt sich vom VfR Neuburg mit einem Unentschieden. Die Tore in der Partie fallen spät. Der MSV beweist mit zehn Mann seine Klasse.

Der SV Mering hat in der Fußball-Landesliga erneut keine Niederlage einstecken müssen, aber wieder nur einen Punkt geholt. Die rund 160 Zuschauer sahen dabei am Samstag ein gerechtes Unentschieden auswärts gegen den VfR Neuburg.