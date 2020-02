vor 25 Min.

Gelungene Premiere für Friedbergs Jüngste

Trainerin Angela Reichert trotzte ihrer Erkältung und coachte die Kleinsten des TSV Friedberg in Nördlingen zu Höchstleistungen.

Gleich sechs Starter des TSV 1862 sind gerade einmal sieben Jahre alt. Einige Schützlinge der Trainerinnen Angela Reichert und Nicole Miller landen auf dem Podest.

Von Irene Nell

Das jährlich stattfindende Wilhelm-Christ-Gedächtnisschwimmen des Schwimmvereins Nördlingen lockte auch diesmal wieder zahlreiche Teams in die örtliche Schwimmhalle. 13 Vereine aus dem Bayerischen sowie einer aus dem Württembergischen Schwimmverband schickten 104 Teilnehmer ins Wettkampfbecken, insgesamt wurden 806 Starts absolviert. Dementsprechend beengt war es teilweise im und neben dem Becken. Dennoch sahen die Zuschauer tolle Wettkämpfe, spannende Sprints und fieberten mit den Kleinsten ab Jahrgang 2012 mit.

Sechs Kinder sind gerade mal sieben Jahre alt

Auch Angela Reichert, Nachwuchstrainerin der jüngsten Friedberger Schwimmer, konnte sechs Teilnehmer mit gerade mal sieben Jahren melden. Erst seit September letzten Jahres trainiert und bereitet sie diese auf ihren ersten Einsatz nicht nur physisch, sondern vor allem auch mental vor. Etwas Nervosität steht dennoch immer mit auf dem Startblock: Klappen die Starts und Wenden, werden die Anschläge am Beckenrand korrekt ausgeführt? Denn schon bei den Kleinsten führen zum Beispiel falsch ausgeführte Beinschläge zur Disqualifikation. Doch Reicherts Schützlinge beherzten alles: Lisa Schesing und Matilda Schicker meisterten ihre ersten Wettkämpfe mit Bravour. Clara Nodlbichler erkämpfte sich bei ihrer Premiere sogar die Bronzemedaille über 50 Meter Rücken. Lyn Seeringer erreichte über die gleiche Distanz in der Brustlage ebenfalls den dritten Rang.

Ebenfalls neu im Team der Friedberger sind Nastasja Licherova und Yousef Shehada, beide erst seit 2016 bzw. 2015 in Deutschland. Die Ukrainerin Licherova konnte vom „Montagsschwimmen“ des TSV zur Wettkampfgruppe wechseln, da sie bereits dort mit guten Leistungen positiv auffiel. Beide durften sich über gute Platzierungen bei ihrem ersten Einsatz freuen.

Tolle Platzierungen

Im Jahrgang 2011 schwamm Sophia Thummerer persönliche Bestzeiten über 50 Meter. Pauline Linzenkirchner schlug über die 50 Meter Rücken und Freistil jeweils als Dritte an. In ihrem ersten Einsatz über 100 Meter überhaupt erreichte sie in der Brustlage sogar den hervorragenden zweiten Platz.

Aus der Wettkampfgruppe zwei unter Trainerin Nicole Müller starteten an diesem Wochenende fünf Schwimmer. Hier dominierte Martin Wetzel (Jahrgang 2009) die Konkurrenz über 50 und 100 Meter Rücken sowie 100 Meter Brust – er durfte sich drei Goldmedaillen umhängen lassen. Mit fünf Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten gelang ihm auf der 4x25-Meter-Rückenstrecke in der Zeit von 1:30,83 Minuten eine Topleistung. Dazu gesellten sich noch zwei silberne Medaillen für seine Leistungen über 200 Meter Freistil und 50 Meter Schmetterling. Ebenfalls zweimal Edelmetall sicherte sich Jana Sara Niedzwiedzki (Jahrgang 2008). Ihre ein Jahr jüngere Schwester Lea erreichte ebenfalls einen dritten Platz über 50 Meter Brust. Anton Finkenzeller musste sich über 50 Meter Rücken nur von einem Konkurrenten geschlagen geben und belegte in seinem Jahrgang 2010 den zweiten Platz.

Das nächste Schwimmfest wartet schon

Zudem waren aus dem Friedberger Team auch Lisa Auer als Zeitnehmerin und Simon Stengl als Zeitnehmerobmann vor Ort. Am 8. und 9. Februar kämpfen die erfahreneren Schwimmer beim zwei Tage dauernden internationalen Schwimmfest in Nellingen um die DAT-Pokale. Dieser Wettkampf wartet mit Pokerschwimmen, After-Swim-Party und Übernachtung mit einigen Highlights auf.

