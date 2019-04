09:51 Uhr

Heiße Derbys gegen den Abstieg

Ottmaring spielt in Kissing und Stätzling. Der KSC II ist an den Ostertagen auch zweimal gefordert

Von Otmar Selder

Geruhsame Ostern wird es vor allem für den Kissinger SC II und den SV Ottmaring nicht geben. Denn beide Teams müssen zweimal zu wichtigen Abstiegskämpfen antreten. Und dabei gibt es zwei äußerst brisante Derbys. Nämlich am Samstag das beim Duell Kissing II gegen Ottmaring (beide 17 Punkte) und am Montag das zwischen Stätzling II (22) und Ottmaring. Dagegen gleicht die Partie TSV Merching (29) gegen den KSV Trenk (25) eher einem Oster Spaziergang.

Kissinger SC II – SV Ottmaring; Schwaben II – Kissinger SC II Das Derby am Samstag um 15.30 Uhr zwischen den Nachbarn ist ein vorentscheidendes Spiel für beide Klubs. Da treffen die beiden Tabellen-Letzten aufeinander und da wird es hoch hergehen. Die Platzherren bauen auf ihre guten Leistungen nach der Winterpause (vier Punkte) und die Ottmaringer unter Benni Lechner („Die Stimmung ist gut“) hoffen, dass nach dem Auf und Ab der letzten Wochen die Form sich endlich stabilisiert. Im Tor der Ottmaringer steht nach Ablauf der Rotsperre wieder Alexander Paula, ansonsten ist der Kader ebenso komplett wie beim Kissinger SC, bei dem sich Coach Stefan Scheurer nur bereithält „wenn’s brennt“.

Am Montag um 15 Uhr müssen dann die Kissinger auf den Schwaben-Platz und das ist, wie Scheurer sagt, noch ein ganz anderes Kaliber. Weil die Violetten jetzt sogar noch Chancen auf Platz zwei haben und Gas geben werden.

FC Stätzling II – SV OttmaringAm Montag ab 15 Uhr geht es in einem mitentscheidenden Spiel gegen den Abstieg. „Wir spielen voll auf Sieg“, sagt FCS-Trainer Christian Jauernig, der mit Ausnahme von Thomas Jakob seinen kompletten Kader zur Verfügung hat. Die Ottmaringer werden sich in ihrem zweiten Oster-Aufritt warm anziehen müssen, fahren aber nicht mit „vollen Hosen“ nach Stätzling. Auf die möglichen Punkte aus dem Mesopotamien-Spielabbruch müssen sie noch warten, weil erst am 29. April die mündliche Verhandlung angesetzt ist.

Weiter spielen TSV Kriegshaber – TSV Pfersee (Montag, 10.30 Uhr); Öz Akdeniz – SV Hammerschmiede (Montag, 13 Uhr); TSG Stadtbergen – Türkspor II (Montag, 15 Uhr)

