KK-Schützen holen die Meisterschaft Lokalsport

Rieds Mannschaftsführerin Christiane Steber war mit dem Abschneiden in der abgelaufenen Saison zufrieden.

Mering sichert sich den Titel in der Bezirksliga Südwest und hat noch Aufstiegschancen. Ried beendet Saison in der Gruppe Nordwest auf dem vierten Platz.

Von Reinhold Müller

In spannenden Wettkämpfen der Luftgewehr-Bezirksligen konnten sich die Schützen von KK-Mering, wie auch die der SG Ried in ihren Gruppen behaupten. Die Meringer feierten in den drei letzten Vergleichen der Sauison zwei Siege.

Beim Heimkampf von KK-Mering zeigten jedoch die Schwiftinger Schützen von Beginn an, dass sie nicht gewillt waren, die Punkte den Gastgebern auf dem Servierteller zu überlassen. Zudem lieferte Reinhold Müller mit 370 Ringen seine bisher schwächste Leistung ab. Dass die Meringer am Ende doch noch mit 1525:1519 Ringen als Sieger vom Stand ging, hatte man den gewohnt konstanten Resultaten von Stefan Zieglmeir (386), sowie Michaela (385) und Florian Hirschberger (384) zu verdanken. Ersatzschützin Christine Fischer kam auf 375 Ringe und wurde somit für den Wett-kampf bei Schwabmühlhausen ins Team nominiert.

Dort beeindruckten die Gastgeber mit einer starken Vorstellung und stellten somit die Meringer vor eine unlösbare Aufgabe, zumal Florian (381) und Michaela Hirschberger (380) hier mit Visierproblemen nicht an ihre Bestform heran kamen. Nur Stefan Zieglmeir (386) und Christine Fischer (377) konnten in diesem Kampf überzeugen. Somit war die erste Saisonniederlage mit 1524:1536 Ringen besiegelt.

Stressfreier verlief dagegen der letzte Heimkampf gegen Rottenbuch, da man schon als Gruppensieger feststand. Dennoch blieben Michaela (378) und Florian Hirschber-ger, der sich mit einem Fünfer und einer Sieben noch auf schmeichelhafte 375 Ringe kämpfte, erneut unter ihrem Niveau. Einmal mehr zeigte Stefan Zieglmeir mit 388 Ringen seine Treffsicherheit, womit er am Ende neben Reinhold Müller (381) einen großen Anteil an dem 1522:1514-Erfolg hatte.

In der Bezirksliga Nord-West musste die SG Ried mit den Schützen Christiane Steber (386), Johann Pany (382), Markus Pfister (377) und Stefan Kraupner (372) in einem spannenden Heimkampf gegen Eintracht Kleinberghofen eine bittere 1519:1523 Niederlage einstecken.

Umso erfreulicher waren die Rieder dann beim Vergleich bei Alpenrose Unterzeitlbach, wo Stefan Kraupner mit 380 Ringen über sich hinauswuchs und somit einen großen Anteil am unerwarteten Erfolg hatte. Ein bestens aufgelegter Johann Pany (388), sowie Christiane Steber (379) und Markus Pfister (374) sorgten dafür, dass die Punkte mit 1521:1518 nach Ried gingen.

Auch im letzten Durchgang präsentierten sich Christiane Steber (388 Ringe), Johann Pany (387) und Stefan Kraupner (380) beim Meister Eichenlaub Unterstall wieder zielsicher, dennoch war man insgesamt mit 1521:1532 Ringen chancenlos.

Rieds Mannschaftsführerin Christiane Steber und Florian Hirschberger von KK-Mering waren mit dem Saisonausgang ihrer Mannschaften zufrieden. Für Mering steht eventuell noch der Aufstieg in die Bezirksoberliga an. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass sich von der Oberbayernliga entweder die Tagbergschützen aus Gundelsdorf oder der SV Peiting bei den Aufstiegskämpfen zur Bayernliga qualifizieren.

