Kissing überzeugt nur phasenweise

Damen setzen sich letztlich knapp gegen Altötting durch

Von Domenico Giannino

Die Kissinger Damen haben den ersten Heimsieg der Saison in der Landesliga geschafft. Beim 23:21 (9:12) gegen Altötting wussten die Handballerinnen aber nur phasenweise zu überzeugen.

Für die Kissingerinnen war es die Premiere in den neuen weißblauen Trikots. Doch die Anfangsphase gehörte dem bislang punktlosen Gast, der die ungeordnete 6:0-Formation des KSC mehrfach überwinden konnte. Benedikt Lohse, der die erkrankte Anita Steiner als Trainer vertrat, stellte nach dem 2:6 in der siebten Minute auf eine 5:1-Abwehr um. Melli Pusch verhinderte als „Vorgezogene“, dass die Gäste ihre Angriffe weiter lange ausspielen konnten. In den 23 Minuten nach der Umstellung kassierte Kissing so nur genauso viele Treffer wie in den sieben zuvor. Dennoch gingen die KSC-Damen aufgrund von vielen Fehlversuchen mit einem 9:12-Rückstand in die Kabinen.

Nach der Pause zeigte Kissing mehr Einsatz, stand defensiv sicher und auch das effizientere Tempospiel sorgte wieder für Hoffnung beim KSC-Anhang. Doch es sollte bis zur 50. Minute dauern, ehe ein verwandelter Siebenmeter von Sarah Gottwald den erstmaligen Ausgleich einbrachte. Doch nach dem 19:19 lief es in Richtung des Kissinger SC. Vier Tore in Folge gelangen dabei Anne Huber, die mit ihrer Dynamik die Lücken in der Altöttinger Abwehr fand. Das war genug, um einen Gegner zu besiegen, der fast ohne Wechseloptionen angereist war und nach einer Verletzung und einer Roten Karte in der Schlussphase kaum noch Körner besaß.

Trainer sieht es kritisch

Das 23:21 bringt den Handballerinnen zwei wichtige Punkte. Trotz einer richtig schwachen ersten Hälfte und einer nicht immer souveränen Vorstellung in Durchgang zwei reichte diese Leistung zum Sieg – aber das dürfte in der Landesliga in dieser Form nicht allzu oft der Fall sein. Das sah auch Trainer Benedikt Lohse so: „In einem hektischen Spiel haben wir nicht überzeugen können. Die vielen Fehlwürfe und überhasteten Abschlüsse vorne hätten uns fast den ersten Heimsieg gekostet. Die Abwehr hat sich nach einem schwachen Start stabilisiert, aber gut war unser Auftritt dennoch nicht.“

Kissing Lang; Kefer (3); Pusch (4); Eder (1); R. Gottwald; Huber (5); Sirch; Ruchti (1); Zerbs (1); S. Gottwald (3/3); Winter (5/2); Aurich; Kalischko; Drexler.

