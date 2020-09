vor 19 Min.

Kissinger Männer starten erfolgreich

BOL-Team des KSC holt zwei Siege und ein Unentschieden. Dritte gnadenlos

Mitte September konnte wie geplant die Tischtennis-Saison gestartet werden. Auch der Kissinger SC ist mit mehreren Teams am Start.

Den Auftakt machte die Herren I in der Bezirksoberliga bei der SpVgg Westheim II. Thomas Gräbner, Flo Schneider und Max Koslowsky unterlagen in ihren ersten Spielen, doch Max Beer, Peter Fuchs und Gerald Spengler glichen zum 3:3 aus. Im Spiel der Spitzenspieler musste sich Gräbner im fünften Satz geschlagen geben und auch Schneider unterlag. Koslowsky, Beer, Fuchs und Spengler drehten das Duell für den Aufsteiger in einen 7:5-Sieg.

Es folgte die Partie gegen den TSV Königsbrunn II. Thomas Gräbner konnte beide Spiele im vorderen Paarkreuz gewinnen, Flo Schneider unterlag zwei Mal. Das starke mittlere Paarkreuz mit Max Beer und Max Koslowski holte vier Punkte. Den 9:3-Erfolg perfekt machten Peter Fuchs (2) und Ersatzmann Jens Lippenberger perfekt. Knapp eine Stunde später ging es dann gegen den TTC Langweid. Gräbner noch Schneider holten jeweils einen Punkt. Dann trumpften erneut Beer und Koslowski mit vier Zählern auf. Am Ende stand ein 6:6-Unentschieden zu Buche.

Die Herren III (ebenfalls Aufsteiger) hatten auch zwei Begegnungen in der Bezirksklasse B Gruppe 1 hintereinander. David Galbas, Günther Schnepp, Hans Albrecht, Peter Pemsl, Horst Geisler und Uli Steininger holten einen 11:1-Sieg gegen den SSV Wollishausen. Beim SSV Anhausen II kam Christoph Braitmayer für Galbas zum Einsatz. Am Ende stand ein 12:0-Kantersieg.

Die Herren V mit Norbert Harnohs (2), Edgar Ossner (2), Hans Hamberger (2) und Roland Nosky (1) besiegten in der Bezirksklasse D Gruppe 7 den TV Mering IV zum Start mit 7:5. (hj)

