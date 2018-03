vor 19 Min.

Lob für großartiges Engagement Lokalsport

Der Bayerische Fußball-Verband zeichnet den TSV Friedberg mit der „Goldenen Raute“ aus und hebt vor allem die Jugendarbeit hervor.

Von Moritz Weiberg

Die Freude und der Stolz über diese Auszeichnung standen Martina und Stefan Reisinger ins Gesicht geschrieben. Am vergangenen Sonntag erhielt die Fußballabteilung des TSV Friedberg die „Goldene Raute“, die zweithöchste Auszeichnung des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV). „Wir haben viele Jahre darauf hingearbeitet“, sagte der stellvertretende Abteilungsleiter Stefan Reisinger im Rahmen der Feier. Der Ehrenamtsreferent des Bezirks Schwaben, Günther Brenner, überreichte die Auszeichnung und lobte vor allem das „großartige Engagement des TSV und insbesondere der Familie Reisinger“. Der Verein leiste eine „wichtige und schwere Aufgabe im Ehrenamt“.

Mit der „Goldenen Raute“ zeichnet der BFV vorbildliche Leistungen in den Bereichen Ehrenamt, Jugendarbeit, Freizeitsport und Prävention aus. Der Preis entspricht einer Zertifizierung in der freien Wirtschaft.

Brenner hob besonders „die hervorragende Jugendarbeit des TSV Friedberg“ hervor. Vor allem diese ist für Jugendleiterin Martina Reisinger ein wichtiger Aspekt im Verein: „Für uns ist die Jugendarbeit der Grundstock.“ Neben der Arbeit mit den Jugendlichen lobte Brenner die Kommunikation im Mehrspartenverein TSV und die „herausragenden Persönlichkeiten, die ehrenamtlich arbeiten“.

Ohne das Ehrenamt wären solche Leistungen nicht möglich, betonte Brenner. Auch Landrat Klaus Metzger und Bürgermeister Roland Eichmann stellten in ihren Ansprachen heraus, wie wichtig das ehrenamtliche Engagement ist.

Für Martina Reisinger ist die „Goldene Raute“ auch Auszeichnung für „die viele tagtägliche Arbeit, die gerade in der Jugendabteilung geleistet wird“. Brenner lobte in seiner Rede zudem den Mädchenfußball in Friedberg. „Insbesondere die beiden Mädchenteams sind herausragend, stagniert doch der Bereich des Damenfußballs“, meinte er. Reisinger hofft, durch die Weltmeisterschaft im Sommer wieder mehr Mädchen für den Fußball begeistern zu können.

Bereits 2012 und 2014 bekamen die Verantwortlichen des TSV Friedberg die „Silberne Raute“ überreicht, in ein paar Jahren soll es dann die höchste Auszeichnung des Bayerischen Fußball Verbandes, die „Goldene Raute mit Ähre“ sein. „Wir haben also noch eine Menge zu tun“, meinte Martina Reisinger lachend.

