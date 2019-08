vor 20 Min.

Meringer Triumphe in der „Grünen Hölle“

Stefanie Steinhart gewinnt den 24-Stunden-Marathon auf dem Nürburgring. Ihr Teamkollege Matthias Brenner zeigt eine sensationelle Leistung. Regen und Kälte machen allen zu schaffen.

Von Peter Kleist

Es war ein mehr als erfolgreiches Wochenende für die vier Radler des „Raceteam Radleck Mering“, die beim 24-Stunden-Rennen „Rad am Ring 2019“ am Nürburgring auf ihre Mountainbikes stiegen. Für zwei aus diesem Quartett endete dieser Marathon mit einem Riesenerfolg: Stefanie Steinhart konnte ihren Sieg aus dem Vorjahr an gleicher Stelle wiederholen und Matthias Brenner gewann die Konkurrenz der Herren – und war mit einem beeindruckenden Vorsprung.

Die Radsport-Großveranstaltung am berühmten Nürburgring verzeichnete in diesem Jahr einen neuen Teilnehmerrekord: Über 9000 Radsportler – Rennradfahrer und Mountainbiker – nahmen an dem Event in der „Grünen Hölle“ in der Eifel teil.

Die Töchter sind eine mentale Stütze

„Wir sind unmittelbar nach der Zeugnisübergabe an die Kinder losgefahren und haben dann das ganze Wochenende auf unserer Parzelle am Ring mit unserem VW-Bus gecampt“, erzählt die 42 Jahre alte Stefanie Steinhart. Sie wurde – wie im Vorjahr – von ihrem Mann Anton betreut und gecoacht und von ihren Töchtern Leonie und Lya unterstützt. „Diese mentale Unterstützung war eminent wichtig für mich – und den Kindern hat es wieder sehr gut gefallen. Sie wollen im nächsten Jahr unbedingt wieder hierher“, so die Meringerin.

Neben Stefanie Steinhart waren in diesem Jahr noch Henry Schmechta und Matthias Knoll (beide betreut von Matthias Binswanger) sowie Matthias Brenner, der von seinem Bruder Manuel betreut und unterstützt wurde, am Start. Technisch beraten wurden alle vier von Anton Steinhart von Toni’s Radleck in Mering.

Sehr schwierige Strecke

Die Mountainbike-Strecke stellte wieder eminent hohen Anforderungen an Mensch und Material. Eine Runde ist acht Kilometer lang und es gilt dabei, jeweils 200 Höhenmeter zu bewältigen. Der Start erfolgt auf der Start-Ziel-Gerade der berühmten Motorsportstrecke, führt dann vorbei am Formel-1-Fahrerlager und dann hinaus ins Gelände zur Nürburg hinauf und wieder herunter. Die Rennradfahrer bleiben während des ganzen Rennens auf der Nordschleife. Gefahren wird 24 Stunden, nur unterbrochen von kurzen Pausen um zu Essen, auf die Toilette zu gehen – oder wie in diesem Jahr, um die total durchnässte Kleidung mal mit einer trockenen Radhose zu tauschen. Wer am Ende der 24 Stunden dann die meisten Runden absolviert hat, hat gewonnen.

Viele schwere Stürze

„Die Strecke für die Mountainbiker war diesmal schon im trockenen Zustand sehr schwer, sehr tricky, doch als dann der Regen einsetzte, waren die teilweise extrem steilen Trials nicht mehr fahrbar“, erzählt Stefanie Steinhart. Es gab zahlreiche schwere Stürze, einige Fahrer mussten mit dem Krankentransport ins Krankenhaus gebracht werden. Sie selbst musste einmal anhalten, um einem gestürzten und verletzten Fahrer Erste Hilfe zu leisten. „Das Wetter war in diesem Jahr schon extrem, starker Nebel und dann der starke Regen setzten allen gewaltig zu“, erinnert sich die 42-Jährige. Aufgrund der Tatsache, dass sich die Stürze häuften und die Strecke immer mehr aufweichte, wurde in den letzten sechs Stunden die Runde um gut zwei Kilometer gekürzt und die Trials zur Burg ausgespart. „Das war schon eine richtige Entscheidung, dass dann nur mehr auf Forstwegen und der Nordschleife gefahren wurde“, sagt Stefanie Steinhart.

Sie überstand das Rennen ohne größere Blessuren, bestens umsorgt und gecoacht von ihrem Mann Anton und den beiden Töchtern Leonie und Lya. Stefanie Steinhart konnte letztlich ihren Vorjahreserfolg wiederholen: Sie siegte mit 38 gefahrenen Runden und hatte dabei am Ende eine ganze Runde Vorsprung auf die Zweitplatzierte. Dabei bewältigte die sportliche Meringerin 333 Kilometer und 7500 Höhenmeter.

Für Stefanie Steinhart gab es auch ein Wiedersehen mit ihrer Freundin Nele Dönneweg aus Lüdenscheid, mit der sie im Vorjahr gemeinsam über die Ziellinie gefahren war. „Uns verbindet mittlerweile eine echte Freundschaft und wir wollten auch heuer gemeinsam durchs Ziel radeln, aber daraus wurde nichts. Es war letztlich einfach zu kalt, um aufeinander zu warten“, erklärt die Radsportlerin, die wie im Vorjahr ihre Freundin auf den zweiten Platz verwies.

Sensationelle Vorstellung von Matthias Brenner

Neben Stefanie Steinhart landete auch ein anderer Meringer ganz oben auf dem Siegerpodest: Matthias Brenner. Der 30-Jährige siegte in der Herrenwertung mit 55 absolvierten Runden, was einer Fahrstrecke von 482 Kilometern bei 11000 Höhenmetern entspricht.

„Die Leistung von Matthias ist einfach sensationell, unfassbar. Der hat sein Rad kaum verlassen und stur seine Runden absolviert – einfach unglaublich“, lobte Stefanie Steinhart ihren Teamkollegen.

Der hielt – bestens unterstützt von seinem, Bruder Manuel – die Pausen fürs Essen, den Toilettengang und den Kleiderwechsel so kurz wie möglich und hatte letztlich unglaubliche drei Runden Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Brenner stand auch 2019 schon ganz oben auf dem Podest, damals aber beim 50-Kilometer-Mountainbike-Marathon.

Auch die beiden anderen Meringer – Henry Schmechta und Matthias Knoll – landeten unter 61 Startern unter den besten 13. Matthias Knoll fuhr sich auf den elften Platz, Henry Schmechta beendete das Rennen auf Rang 13.

