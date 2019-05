vor 21 Min.

Ried besiegelt Klingens Sturz in die A-Klasse

Der SVR klettert auf einen Nichtabstiegsplatz. Dasing spielt unentschieden, Wulfertshausen verliert

Von Reinhold Rummel

Nun ist es amtlich – die Wanderfreunde Klingen können den Vorjahrescoup nicht wiederholen, sondern steigen in die A-Klasse ab. Im Kellerderby unterlag die Lasnig/Rappel-Elf mit 1:2 dem Mitkonkurrenten SV Ried, der damit auf einen Nichtabstiegsplatz kletterte.

Die Wanderfreunde Klingen stehen als erster Absteiger fest. Im Kellerderby setzte sich der Mitkonkurrent aus Ried mit 2:1 durch und verschaffte sich damit selbst eine gute Ausgangsposition für die restlichen zwei Spiele. „Wir werden in der A-Klasse einen Neuaufbau machen müssen“, so Klingens Pressesprecher Andreas Jäger. Den frühen Gegentreffer von Pascal Lakomiak, der eine Flanke von Michael Meisetschläger per Kopf verwertete, glich zehn Minuten später Jonas Altmann zum 1:1 aus. Dann verschoss ausgerechnet Routinier Frank Lasnig einen Elfmeter – er scheiterte an Gästeschlussmann Simon Helfer. Und Ried nutzte die Katerstimmung der Heimelf für den erneuten Führungstreffer. Lakomiak steckte den Ball durch die Abwehrreihe, und Meisetschläger ließ die Rieder jubeln.

Tore 0:1 Lakomiak (6.) 1:1 Jonas Altmann (17.) 1:2 Michael Meisetschläger (31.) – Gelb-Rot Rösele (Klingen/85.) – Bes. Vorkommnis Lasnig (Klingen) scheitert mit Foulelfmeter an Helfer – Zuschauer 80

Einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenverbleib entführte der TSV Kühbach beim Gastspiel in Dasing. Der bereits feststehende Meister begann sehr druckvoll. Ein Freistoßkracher von Marco Ruppenstein donnerte nur an das Lattenkreuz, und Florian Higl scheiterte am aufmerksamen Torhüter Martin Appel. Kühbach stand diszipliniert in der Abwehr und hatte mit dem ersten Konter Erfolg. Stefan Geisler ließ TSV-Schlussmann Martin Janyga keine Chance. Danach unterbanden die Kühbacher mit viel Cleverness immer wieder die Dasinger Angriffe mit leichten Fouls – eines wurde ihnen dabei im Strafraum zum Verhängnis. Marco Ruppenstein verwandelte den Elfmeter sicher zum 1:1. Auch nach dem Wechsel hatte der Meister klare Vorteile, „aber wir haben zu oft die falsche Entscheidung getroffen“, so Trainer Jürgen Schmid. Zudem stand bei zwei Dasinger Kopfbällen von Patrick Molnar und Florian Higl die Querlatte noch zweimal in Weg. Schmid machte den Gästen ein Kompliment: „Die haben uns alles abverlangt.“

Tore 0:1 Geisler (21.) 1:1 Ruppenstein (29./Foulelfmeter) – Zuschauer 80

Aresing – SV Wulfertshausen 5:1 Irgendwie war beim SV Wulfertshausen in der Schlussphase die Luft raus in diesem vorgezogenen Spiel, das bereits am Freitag über die Bühne ging. Zur Pause hatte die Elf von Bastian Schaller, die schon vor Wochenfrist den Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht hatte, dabei sogar mit 1:0 geführt, dann aber in den letzten 15 Minuten noch vier Tore geschnappt.

Tore 0:1 Würsching (37.), 1:1 Schweiger (47.), 2:1 Müller (75.), 3:1 Müller (77.), 4:1 Kling (83.), 5:1 Zach (88.) – Zuschauer 50

