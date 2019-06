vor 34 Min.

Robin Lienhart schwimmt dreimal aufs Podest

Präsentierte sich bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin in bestechender Form: der Friedberger Robin Lienhart.

Robin Lienhart aus Friedberg bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin in Topform. Der 13-Jährige absolviert ein Mammutprogramm und stellt gleich mehrere Bestzeiten auf.

Von Christine Lienhart

Fünf Tage lang fanden in Berlin die deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen statt. In der über 2000 Zuschauer fassenden Schwimm- und Sprunghalle im Europapark im Stadtteil Prenzlauer Berg absolvierten über 1500 Sportler aus 331 Vereinen mehr als 5100 Starts. Bei den Mädchen waren die Jahrgänge 2002 bis 2007, bei den Jungs die ab 2001 startberechtigt.

Für den Friedberger Gymnasiasten Robin Lienhart, der für den SV Augsburg startet, war es eine anstrengende, aber überaus erfolgreiche Woche mit sehr vielen Starts. Gleich am ersten Wettkampftag konnte er im Vorlauf seine Bestzeit über 100 Meter Brust auf 1:13,94 Minuten steigern und so das Finale der besten Acht im Jahrgang 2006 erreichen. Dort wurde er am Nachmittag Fünfter.

Packendes Rennen beschert Rang drei

Dies machte Lust auf mehr. Tags darauf standen 800 Meter Freistil auf dem Programm. Robin Lienhart lieferte sich ein packendes Rennen mit seinem Konkurrenten aus Bitterfeld. Dieser hatte einen Hauch besseren Anschlag und schlug 14 Hundertstel vor Robin (9:10,43 Minuten) an, der dennoch in der Altersklasse 13 bayerischen Rekord schwamm. Damit konnte er bei der Siegerehrung die Bronzemedaille in Empfang nehmen.

Viel Zeit zur Regeneration blieb Robin nicht. Nur einen Tag später startete er vormittags zunächst im Vorlauf über 200 Meter Freistil. Hier unterbot er seine Zeit von den süddeutschen Meisterschaften um mehr als 1 Sekunde (2:07,97 Minuten) und qualifizierte sich für das Finale am späten Nachmittag. Noch vor diesem Endlauf startete er zur Mittagszeit über 1500 Meter Freistil, die längste Strecke, die im Becken geschwommen wird. Da die Starts in Doppelbahnbelegung durchgeführt wurden, konnte sich Robin nicht an seinen Konkurrenten orientieren und musste alleine gegen die Uhr schwimmen. Am Ende blieb diese bei bärenstarken 17:39,29 Minuten stehen. Erneut unterbot er den bestehenden bayerischen Rekord der Altersklasse 13 und holte sich hinter seinen Konkurrenten aus Magdeburg und Bitterfeld wiederum Bronze. Nach kurzer Erholungszeit unterbot er im Finale über 200 Meter Freistil seine Bestzeit erneut und wurde – trotz schwerer Beine – in guten 2:07,81 Minuten Sechster.

Es bleibt kaum Zeit zur Regeneration

Viel Zeit zum Verschnaufen und regenerieren blieb nicht, denn er wollte am letzten Tag über 400 Meter Freistil noch einmal voll angreifen.

Im Vorlauf konnte er sich noch schonen und schwamm knapp über Bestzeit als Dritter ins Finale. Dort hatte er seine Hand beim Anschlag schneller an der Matte als der Bitterfelder Konkurrent und so holte er in einer tollen Zeit von 4:25,56 Minuten die Silbermedaille.

Robin Lienhart ist mit der Ausbeute – einmal Silber, zweimal Bronze – sehr zufrieden, denn so erfolgreich war noch kein Schwimmer vom Schwimmverein Augsburg.

