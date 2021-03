13.03.2021

SV Mering verlängert mit Trainer Abazi

Der SV Mering stellt die Weichen für die kommende Saison und verlängert mit Trainer Ajet Abazi und Teammanager Christian Richter.

Der SV Mering bastelt bereits am Kader für die kommende Spielzeit. Nun steht auch fest, Ajet Abazi bleibt auch in der nächsten Saison Trainer beim Landesligisten. „Wir wollten Planungssicherheit, die auch die Spieler brauchen. Ajet Abazi ist menschlich top“, so MSV-Vorsitzender Georg Resch. Auch mit Teammanager Christian Richter wurde um ein Jahr verlängert. Abazi kam vor der Saison vom Bezirksligisten SV Türkgücü Königsbrunn nach Mering.

Abazi ist als Trainer in der Region bekannt

Der 44-Jährige belegt mit dem MSV derzeit Platz acht der landesliga-Südwest. Der frühere des Spieler des FC Augsburg begann seine Trainerkarriere 2009 beim BC Augsburg Oberhausen. Danach folgten die Stationen Türkspor Augsburg und der SC Bubesheim. Anschließend gab Abazi zweieinhalb Spielzeiten die Kommandos beim Stadtwerke Sv Augsburg, ehe sich der Verein im Winter 2017 auflöste. (sry-)

