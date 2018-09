17:37 Uhr

Schlagowski holt Gold in Friedberg

Schwäbischer Meister in der Gewichtsklasse bis 73 kg wurde der Judoka David Schlagowski (rechts) von den Sportfreunden Friedberg. Er überzeugte vor heimischen Publikum.

Zudem gewinnt Sebastian Mayr den Bezirksmeistertitel vor heimischer Kulisse. Warum nur wenige Anfänger an dem Turnier teilnehmen.

Von Christian Mayr

Judosport vom Feinsten erlebten die Zuschauer der Bezirkseinzelmeisterschaften für die Jugend U15 sowie für die Damen und Herren in Friedberg. Die Judoabteilung der Sportfreunde hatte in der Gymnasium-Sporthalle ein hochwertiges Turnier organisiert und freute sich am Ende über zahlreiche Titel und Medaillen.

In der U15 konnten sich Jakob und Jonathan Kerschner in der Gewichtsklasse bis 50 kg sowie Philipp Salenbauch und Simon Richter (beide bis 55 kg) für die Teilnahme an den südbayerischen Meisterschaften qualifizieren. Philipp Salenbauch errang dabei eine Bronzemedaille. „Die Meisterschaften waren hochklassig besetzt und es fehlten dieses Jahr Gelbgurte und Turnierneulinge, um neben der Qualität auch für Quantität und viele Teilnehmer zu sorgen“, umriss Bezirksjugendleiter Guido Schieber die Situation. „Es war somit ein eher schwieriges Turnier für die anwesenden Judoka und vielleicht fehlte auch dem ein oder anderen Anfänger noch der Mut zur Teilnahme.“

„Ein Schisser darf man im Judo nicht sein,“ bestätigte Sportfreunde-Leistungstrainer David Schlagowski diese Einschätzung und zeigte im Wettbewerb der Herren, wie es geht: In der Gewichtsklasse bis 73 kg besiegte er alle Konkurrenten und holte Gold. Florian Mayr setzte sich in der Gewichtsklasse bis 81 kg als Poolsieger im Vorentscheid durch, gewann im Halbfinale gegen Ognjen Ognjanovic (TV Kempten) mit einem Hüftfegewurf (Haraigoshi) und unterlag erst im Finale Sebastian Harter (Judoclub Augsburg).

Spektakuläre Zweikämpfe hatten die Teilnehmer bis 90 kg: Nachdem sich die drei Favoriten Sebastian Schmieder (JC Augsburg), Antonjio Marijolovic (PSV Augsburg) und Sebastian Mayr (Sportfreunde) gegenseitig quasi im Kreis besiegt hatten, mussten sie sich in einer weiteren Turnierrunde nochmals beweisen. Letztlich konnte sich Sebastian Mayr behaupten und den Meistertitel mitnehmen.

Weitere Friedberger Teilnehmer waren Fabian Kusche, der als einziger Starter in der Klasse bis 60 kg kampflos zum Erfolg kam, Julian Schalk (bis 81 kg) und Robert Kolberg (-100 kg) mit einer Drittplatzierung. Bei den Damen hatten die Sportfreunde in der Gewichtsklasse bis 70 kg gleich drei Judoamazonen auf der Matte: Maxi Wendeborn, Yvonne Womes und Franziska Mayr machten dabei der Favoritin vom TSV Schwabmünchen, Barbara Eschenlohr das Leben schwer. Die Titelverteidigerin vom Vorjahr Barbara Eschenlohr behielt jedoch die Oberhand, gefolgt von Maxi Wendeborn (Vizemeisterin) und Franzi Mayr (Platz drei). Ann-Marie Matz hatte bis 57 kg, wie schon Fabian Kusche bei den Herren, keine Gegnerin und wurde für Ihre Teilnahme mit dem Titel geehrt.

