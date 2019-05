22:30 Uhr

Stätzling: Niederlage in der Nachspielzeit

Stätzling unterliegt durch einen sehr späten Treffer dem FC Wiggensbach. Julian Baumann hält einen Elfmeter.

Von Andreas Heckmeier

Mit einer 0:1-Heimniederlage verabschiedete sich der FC Stätzling in die Sommerpause. Der Siegtreffer für den FC Wiggensbach fiel in der Nachspielzeit.

Beim letzten Heimspiel des FCS waren die Voraussetzungen gegensätzlich, denn während die Gastgeber bereits den Klassenerhalt sicher hatten, kämpften die Allgäuer noch um den Relegationsplatz. Auf dem Spielfeld erspielten sich beide Teams in der Anfangsphase keine Möglichkeiten. Erst nach einer Viertelstunde nahm die Partie Fahrt auf. Zuerst blieb Kraus mit einer Direktabnahme aus kurzer Distanz erfolglos und anschließend setzte Heiß einen Distanzschuss übers Gehäuse. Nur zwei Minuten später spitzelte Kraus die Lederkugel knapp am langen Pfosten vorbei. Nach der ersten Parade von Stätzlings Keeper Julian Baumann blieben die Offensivaktionen auf beiden Seiten wieder Mangelware. In der 34. Minute hatte Daniel Löffler die bis dato beste Gelegenheit, als er in den Strafraum eindrang und am kurzen Pfosten vorbeizielte.

Viele Chancen werden nicht genutzt

In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer eine Partie mit vielen Gelegenheiten für einen Treffer. Die Gäste fanden dabei ihren Meister beim FCS-Torwart Baumann, der in der 48. Minute glänzend reagierte und in der 53. Minute sogar einen Foulelfmeter von Rauh parieren konnte. Die Stätzlinger verlegten sich immer mehr aufs Kontern und hatten durch Kraus und Löffler sehr gute Gelegenheiten. Großes Pech hatte Tutschka nur wenige Minuten später als sein Kopfball nur an der Querlatte landete. Die Gäste zeigten Moral, aber der FCS hatte weiterhin die besseren Einschussmöglichkeiten, die gegen eine entblößte Gästeabwehr viel zu leichtfertig vergeben wurden. Nachdem Löffler und Kraus ihre Chancen nicht in einen Treffer ummünzen konnten, schlug Wiggensbach eiskalt zu. Eine Freistoßflanke wurde in der 94. Minute von Herb per Kopf zum 0:1 verlängert.

Stätzling Baumann, Bilgin, Löffler, Adldinger, Heiß, Kraus, Wehren, Winterhalter, Semke, Senel (55. Danner), Tutschka – Tor 0:1 Herb (90.+4) – Zuschauer 70 – Schiedsrichter Abdullah Carmann (Aichach) – Besonderes Vorkommnis Baumann (FCS) hält Foulelfmeter von Rauh (53.)

