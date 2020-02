vor 55 Min.

Stätzlings B-Jugend setzt sich die Futsal-Krone auf

Die B-Junioren des FC Stätzling wurden in Neuried bayerischer Meister in der Halle. Unser Bild zeigt das erfolgreiche Team: (hinten von links) Trainer Emanuel Baum, Hugo Königshausen, Fabian Rosner und Lukas Wagner, (vorne von links) Danilo Skaljac, Niklas Grüner, Tobias Ullmann, John Assbeck, Dejan Durasinovic, Denny Indavio, Luca Lenz und Max Pletschacher.

Plus U17-Junioren des FCS holen sich in Neuried den bayerischen Fußball-Hallentitel. Damit darf der Nachwuchs aus dem Friedberger Ortsteil nun zur „Süddeutschen“.

Von Manfred Lenz

Die Fußball-B-Jugend des FC Stätzling landete nach dem Gewinn der schwäbischen Hallenmeisterschaft nun den nächsten Coup. Das Team von Trainer Emanuel Baum gewann in Neuried bei München die bayerische Hallenmeisterschaft der U17-Junioren, holte sich damit den Remondis-Cup 2020 und löste das Ticket für die süddeutsche Meisterschaft. Die findet am Sonntag, 8. März, in Freiburg statt.

Packendes Finale vor 350 Zuschauern Im Sportpark Neuried setzte sich der Landesligist vor 350 Zuschauern in einem packenden Finale mit 2:0 gegen den Bundesligisten SpVgg Greuther Fürth durch. Die Tore für die Stätzlinger erzielten Danilo Skaljac und John Aßbeck. „Man hat der Mannschaft angemerkt, dass sie heute einfach einen Lauf hat. Die Gruppenphase haben wir mit drei Siegen überragend gespielt. Das Finale gegen Fürth war dann der Wahnsinn. Ich bin superstolz auf meine Mannschaft“, meinte Stätzlings Trainer Emanuel Baum kurz nach der Siegerehrung. Vorrunde beginnt für Stätzling mit einer Niederlage Dabei begann die Vorrunde eigentlich gar nicht so für die Stätzlinger. Im ersten Spiel dominierte man den Gegner, die SpVgg Bayern Hof, zwar klar, verlor aber mit 0:1, sodass man bei den anderen Spielen schon unter Druck stand. Aber diese Situation meisterten die Stätzlinger Jungs bravourös. Gegen den Bayernligisten Deggendorf gewann man souverän mit 3:0 und dann traf man auf den späteren Finalgegner, die SpVgg Greuther Fürth. Auch hier behielt der FCS mit 2:1 Sieg die Oberhand. Im letzten Gruppenspiel konnte Viktoria Aschaffenburg mit 2:0 besiegt werden. Die B-Junioren des FC Stätzling grün-schwarz wurden bayerischer Meister in der Halle. Bild: Bayerischer Fußball-verband Bfv Im Halbfinale bezwang der FC Stätzling dann den Bayernligisten TSV 1860 Weißenburg mit 2:1. Im Finale kam es nun zur Wiederauflage des Vorrundenspiels gegen den Bundesligisten SpVgg Greuther Fürth. Und was die Stätzlinger Mannschaft hier bot, war überragend. Stätzling zeigte von Beginn an, dass man das erste Spiel verdient gewonnen hatte, und wollte dieses Resultat nun nochmals bestätigen. Das gelang den Schützlingen von Emanuel Baum durch eine spielerisch beeindruckende Vorstellung gelang. Stätzling beherrscht den Bundesligisten Greuther Fürth Der Bundesligist wurde klar dominiert, die Spieler blieben ruhig, bis sich ihnen die Chance zum Abschluss bot, und die Möglichkeiten wurden dann auch konsequent genutzt. Nach den Treffern von Danilo Skaljac und John Aßbeck ging Stätzling als verdienter Sieger aus dem Turnier hervor. „Herzlichen Glückwunsch an den FC Stätzling zur bayerischen Hallenmeisterschaft 2020. Die Mannschaft hat heute ein fantastisches Turnier gespielt, gleich zweimal den Bundesligisten aus Fürth geschlagen und sich aus meiner Sicht auch völlig verdient den Titel beim Remondis-Cup gesichert. Jetzt drücke ich dem Team natürlich die Daumen für die süddeutsche Meisterschaft“, sagte BFV-Verbands-Jugendleiter Florian Weißmann. (mit bfv) Stätzling spielte mit (Tore in Klammern) Hugo Königshausen, Fabian Rosner, Lukas Wagner (3), Danilo Skaljac (1), Niklas Grüner, Tobias Ullmann (2), John Aßbeck (2), Dejan Durasinovic (3), Denny Indavio, Luca Lenz und Max Pletschacher.

