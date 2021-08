Die Stöcke fliegen wieder

Tegernbacher Teams sind bei Turnieren erfolgreich unterwegs

Obwohl durch die Ligen-Meisterschaften für die Sommersaison abgesagt wurden, sind verschiedene Teams der Tegernbacher Stockschützen aktiv.

Beim Bezirkspokal der Damen gingen Lis Wagner, Lissi Kurz, Petra Hamberger und Irmi Heiß in Kühbach an den Start. Nach Siegen gegen ESV Wörthsee, FSV Eching und SV Unter-/Oberbrunn sowie Niederlagen gegen SV Fuchstal und FC Landsberied stand das Abschlussspiel gegen den Gastgeber auf dem Plan. Nach einer hohen Niederlage landete der SCT auf Platz fünf.

Die Herren bestreiten den „Bollinger-Pokal“, eine Pokalrunde von fünf Mannschaften aus dem Raum Augsburg. Der vierte Durchgang wurde auf den Bahnen des SC Tegernbach ausgetragen. Die Gastgeber in der Aufstellung Markus Wagner, Michael Wagner, Martin Kurz und Gerhard Engelmann mussten sich nur dem SV Untermeitingen geschlagen geben. 6:2 Punkte reichten dennoch für den Tagessieg. In Wolnzach waren die Tegernbacher Herren gleich zweimal am Start. Beim Volksfestturnier holten Markus Wagner, Michael Wagner, Stefan Wagner und Dominik Eder den sechsten Rang in der Gruppe A. Besser lief es für Michael Wagner und Enrico Peiker beim Duoturnier. Mit 12:4 Punkten belegten sie in der Gruppe B Platz drei.

Beim Vergleichsschießen mit dem SV Haspelmoor wurde 21 Schützinnen und Schützen zu sieben 3er-Teams gelost. Den Sieg holte sich das Team mit Lis Wagner, Markus Wagner und Hermann Engelmann vor Lissi Kurz, Martin Kurz und Hans Zitzenzier (alle Tegernbach). Für die Tegernbacher Stockschützen steht nun die Vereinsmeisterschaft auf dem Terminplan. Diese wird im Einzel (31. August und 5. September) ausgetragen. Die Mannschaftswettkämpfe finden am 5. September statt. (hj)