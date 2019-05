vor 54 Min.

TC Friedberg: Diesmal hakt es oft an den Doppeln

Niklas Geßlein gewann im Spiel gegen Eschenried zwar sein Einzel, sein Team musste sich aber mit 4:5 geschlagen geben. Auch gegen Schwaben blieb er in seinem Einzel siegreich.

Friedbergs Landesliga-Herren stehen schon mit dem Rücken zur Wand. Damen und Herren II verspielen jeweils eine Führung. Die Jugend trumpft auf.

Von Peter Kleist

Positiv fiel die Bilanz der Friedberger Tennisteams am vergangenen Spieltag aus: Zwölf Siegen standen vier Unentschieden und fünf Niederlagen gegenüber – doch diese Bilanz verdankt der TCF hauptsächlich seinen Mannschaften von den Junioren bis zu den Knaben, die ungeschlagen blieben. Im Erwachsenenbereich fiel diesmal vor allem eines auf: Die Schwäche in den Doppeln.

Knapp den Kürzeren gezogen

Für die Landesliga-Herren geht es schon jetzt nur mehr darum, den zweiten Abstieg nacheinander zu verhindern. Gegen den TC RW Eschenried verloren die Friedberger mit 4:5. Dabei stand es nach den Einzeln noch 3:3, nachdem Niklas Geßlein (6:2, 4:6, 12:10), Daniel Rabas (6:3, 6:4) und Mathias Geissler (6:3, 6:2) ihre Spiele gewonnen, Noah und Dean Thurner sowie Ivo Minar die ihren verloren hatten. Dabei musste Dean Thurner gegen den Tschechen Leos Jelinek beim 6:4, 3:6,.0:10 iüber drei Sätze gehen. In den Doppeln gingen dann nur mehr Minar/Rabas in drei Sätzen (6:1, 4:6, 10:3 gegen Zyber/Unterberger) als Sieger vom Feld – und so wurde die knappe Niederlage besiegelt.

Bereits an Christi Himmelfahrt waren die Friedberger wieder im Einsatz – die Partie gegen Schwaben wurde mit 6:3 gewonnen.

Damen und Herren II verlieren alle Doppel

Noch bitterer waren die 4:5-Niederlagen der Friedberger Damen sowie der Herren II. Die Damen hatten nach den Einzeln gegen den TC Schrobenhausen mit 4:2 geführt. Franziska Pfanzelt, Carolin Gründl, Laurina Schön und Nina Tutschka hatten diesen Vorsprung herausgespielt – doch anschließend kassierten die Friedbergerinnen drei Doppelniederlagen, wobei Schön/Tutschka im dritten Satz mit 6:10 unterlagen. Ähnlich erging es den Herren II, die ebenfalls in Schrobenhausen die Schläger schwangen. Auch sie führten nach den Einzelrunden mit 4:2, nachdem André Mögele, Tobias Schröder, Alexander Sprang und Lukas Rieber ihre Matches gewonnen hatten. Doch auch hier gelang kein Doppelsieg, Rieber/Link mussten sich dabei erst im Match-Tiebreak geschlagen geben. Auch die Herren II waren am Vatertag wieder gefordert – sie siegten mit 5:4 gegen den TC Dillingen.

Die "Senioren" feiern Siege

Bei den höherklassigen Teams siegten die Herren 40 in der Landesliga mit 5:4 gegen die TeG Neuburg und die Herren 50 um Gerhard Hemm feierten mit dem 7:2 gegen Illertissen schon ihren dritten Sieg im dritten Match. Auch die Damen 40 I um Silke Grüner-Tippenfeld und Karin Sommerer setzten sich mit 6:3 gegen Straßkirchen durch, die Damen 50 I verloren gegen Grün-Weiß Fürth mit 4:5. Nach einem 2:4 nach den Einzeln schafften die Friedbergerinnen noch zwei Doppelsiege.

Äußerst erfolgreich waren die Friedberger hingegen im Nachwuchsbereich. Die Junioren 18 II schlugen den TC Aichach mit 4:2, die Juniorinnen setzten sich gegen Schwangau mit 4:2 durch und die beiden Knaben-Mannschaften gewannen in der Bezirksliga gegen Lindau (6:0) und Schießgraben (4:2).

Weitere Ergebnisse Herren 30 – Rinnenthal 4:2, Herren 50 II – Hanhofen 9:0, Herren 50 III – Ziemetshausen 0:6, Damen 40 II – Oettingen 5:1, Junioren 18 III – Leitershofen 3:3, Junioren 18 IV – Aichach III 4:2, Junioren 18 V – SSV Bobingen 3:3, Juniorinnen 18 II – Unterschneitbach 3:3, Mädchen II – Donauwörth 3:3, Knaben III – TC Aichach 5:1, Knaben IV – SSV Bobingen 5:1.

