Triumph im Siebenmeterschießen

Sie zeigte im Siebenmeterschießen beim Turnier in Hochzoll Nervenstärke: Die C-Jugend der SG Paar- und Eisbachtal.

Die SG Paar- und Eisbachtal tankt Selbstvertrauen für die Landkreismeisterschaft.

Von Otmar Selder

Die C-Jugend der SG Paar- und Eisbachtal holte sich kurz vor dem Jahreswechsel mit dem Turniersieg bei der DJK Hochzoll Mut und Selbstvertrauen für die Futsal-Endrunde zur Landkreismeisterschaft, die am 11. Januar in Aichach ausgetragen wird.

Torhüter Fabian Wrede hält stark

Im Endspiel trennte man sich von der SG Lech/Schmutter mit einem 1:1-Unentschieden und im anschließenden Siebenmeterschießen setzten sich die Buben aus Ottmaring, Rinnenthal, Eurasburg, Bachern und Ried mit 2:0 durch. Simon Fischer und Benni Ridzal versenkten ihre Strafstöße, während die Gegner allesamt an SG-Keeper Fabian Wrede scheiterten. Den dritten Platz in diesem Zehnerfeld belegte der TSV Friedberg, der in der Vorrunde mit 1:0 zwar gegen die Paar- und Eisbachtaler gewann, im Halbfinale aber gegen Lech/Schmutter unterlag und dann gegen SG Holzwinkel mit dem 3:0 im kleinen Finale doch noch „aufs Treppchen“ kam. Die SG Wulfertshausen/SF Friedberg kam über die Vorrunde nicht hinaus.

Die SG Paar- und Eisbachtal gastiert am 3. Januar ab 13 Uhr beim Turnier des TSV Dasing. Und das wird die Generalprobe für die Landkreismeisterschafts-Endrunde, zumal auch die Mitkonkurrenten TSV Dasing und TSV Friedberg mit dabei sind.

