Erfolgreiche Friedbergerinnen

Kunstturnerinnen des TSV überzeugen bei Einsteigerwettkampf in Mering. Gleich mehrere Podiumsplätze springen heraus

Nach langer Pause richtete der TSC Mering einen Einsteiger-Wettkampf für Mädchen bis zehn Jahre im Kunstturnen aus. Der TSV Friedberg schickte 18 Mädchen in fünf Altersklassen in der Disziplin Turnen Olympisch an den Start. An vier Geräten (Boden, Balken, Barren und Sprung) konnten sie die Schwierigkeitsstufe wählen, die ihrem Leistungsstand entsprach.

Vor allem bei den Kleinsten wurde es sehr spannend. So lieferten sich in der Altersklasse sechs Jahre und jünger Theresia Eymüller und Louisa Freiding in der Leistungsklasse WK 21 ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei, das Freiding mit 42,95 Punkten knapp für sich entschied. Clara Reisacher erturnte sich den fünften Platz. In der Altersklasse der Siebenjährigen (WK 22) überzeugte Mona Geißlungen mit 54,90 Punkten an allen vier Geräten und sicherte sich den Siegerpokal. Jolina Rollheiser wurde mit 50,75 Punkten Zweite. Trotz zwei Absteigern am Schwebebalken und zwei Punkten Abzug an den anderen Geräten landete Josefina Woanders auf Platz drei. Die weiteren Friedbergerinnen Arina Ostachshenko, Lina Wagner und Mathilda Mahl landeten auf den Plätzen sieben, acht und 13 von 25 Turnerinnen. Einen weiteren Pokal gab es bei den Achtjährigen in der Leistungsklasse WK 23. Alea Aksoy schaffte es mit einem kleinen Vorsprung und insgesamt 52,90 Punkten Platz zwei. Magdalena Braun erturnte sich den achten Platz, Isabell Schmaus kam auf Platz zehn und Sarah Mayer auf Platz 16. Bei den Neunjährigen verfehlte Katharina Eymüller mit Platz vier knapp das Treppchen. Laura Hafner, Nele Brookmann und Antonia Freiding schafften es auf die Plätze sieben, neun und 13. Valerie Herter landete bei den Zehnjährigen (WK 25) auf Platz 15. (saro)