Volleyball

12:00 Uhr

Die Friedberger Volleyballer feiern den zweiten Sieg in Folge

Die Friedberger Volleyballer um Libero Hannes Steffan holten den zweiten Sieg in Folge.

Plus TSV-Männer fahren in Niederviehbach den zweiten Sieg in Folge ein.

Von Johannes Fröhlich

Eine gute Trainingswoche trotz einiger personeller Ausfälle machte sich für die Friedberger Drittligavolleyballer bezahlt. Beim TSV Niederviehbach gab es den zweiten deutlichen 3:0-Sieg in Folge. Damit klettern die Herzogstädter in der Tabelle in Richtung der Play-off-Plätze.

