Zum Abschied gibt’s den Klassenerhalt

Kissings Damen machen ihrer scheidenden Trainerin Julia Rawein mit dem 26:26-Unentschieden gegen Simbach noch ein schönes Geschenk.

Eine echte Punktlandung ist den Kissinger Handballerinnen im Heimspiel in der Landesliga Süd gelungen. Ein Zähler fehlte noch zum Klassenerhalt, und mit dem 26:26 (13:14) gegen Simbach sicherten sich die KSC-Damen vor ihren begeisterten Fans den Verbleib in der Liga.

Trainerin Julia Rawein, die aus beruflichen Gründen aufhören wird, war überglücklich: „Einen besseren Abschied kann ich mir nicht vorstellen. Uns allen fällt ein großer Stein vom Herzen, wir sind gerettet! Den Punkt haben wir mit der richtigen Taktik und tollem Einsatz vor allem in der Abwehr erkämpft. Jetzt haben wir alle so richtig etwas zu feiern, denn Kissing bleibt in der Landesliga!“ Von Beginn an nahm Kissing Simbachs Spielmacherin Sabrina Brand durch eine kurze Deckung aus dem Spiel. Melli Pusch oder Rebecca Gottwald standen ihr konsequent auf den Füßen. So hatte Simbach im Positionsangriff gegen die aufmerksame und aggressive Kissinger Deckung einige Probleme.

Kissings Matchplan geht zunächst auf

Bis zum 8:5 nach 17 Minuten ging der Kissinger Matchplan voll auf, Kissing hatte trotz des dünn besetzten Kaders alles im Griff und führte verdient. Viele Tore fielen in dieser Phase über die Kreisläuferin Kathrin Winter.

Eine Auszeit der Gäste hemmte dann aber den Spielfluss. Danach war die Konzentration beim KSC wie weggeblasen, auch die Abwehr wies jetzt große Lücken auf. Bis zur Pause war Simbach besser, lediglich einige leichte Ballverluste des Gegners sorgten dafür, dass es nach 30 Minuten nur 13:14 stand.

Im zweiten Durchgang fand Kissing aber bald besser ins Spiel. Die Abwehr war wieder voll da, Torfrau Ann-Kathrin Lang hielt mehrfach glänzend. Irmi Kefer und Franziska Osterhuber machten aber wichtige Tore und hielten ihr Team im Rennen. Simbach war lange mit einem oder zwei Treffern vorne.

Am Ende wird es spannend

Nach dem 23:24 in der Schlussphase überstand der KSC aber sogar eine doppelte Unterzahl und gewann gleich zweimal nacheinander den Ball dank des guten Stellungsspiels von Vanessa Eder und Melli Pusch. Das brachte den Damen die 25:24-Führung, aber mit einem vergebenen Siebenmeter von Irmi Kefer machte es Kissing nochmals spannend.

Rebecca Gottwald traf 40 Sekunden vor Schluss zum 26:25, Simbach glich in letzter Sekunde per Siebenmeter noch zum 26:26-Endstand aus – und dann durften die glücklichen Kissingerinnen den Klassenerhalt feiern.

Neben Trainerin Julia Rawein wird auch Franziska Lang den KSC verlassen, die Torhüterin hört wegen ihres Studiums auf. (gia)

Kissing F. Lang; A. Lang; Kefer (7/2); Pusch (5); Eder; R. Gottwald (3); Osterhuber (4); Sirch; Kalischko; Kasper; Winter (6/4); Herrmann (1).

