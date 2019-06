vor 55 Min.

Zwei Friedberger werden Vizemeister

In absoluter Präzision präsentierten die beiden Friedberger Marc Kimmel (links) und Johannes Lüttig beim Bayerischen Landesturnfest ihre Synchronübung auf dem Eurotramp.

Marc Kimmel und Johannes Lüttig überzeugen beim Bayerischen Landesturnfest. Auch der Nachwuchs präsentiert sich gut.

Von Werner Miller

Im Rahmen des Bayerischen Landesturnfests in Schweinfurt mit über 9000 Teilnehmern fanden die bayerischen Synchronmeisterschaften im Trampolinturnen statt. Neben dem TSV Friedberg traten 17 bayerische Vereine bei diesem Wettbewerb an, der zu den schwierigsten Meisterschaften des BTV zählt.

Aus der Herzogstadt traten vier Paare mit der Hoffnung an, im Vorkampf einen Finalplatz zu erobern. Da beim Synchronturnen die Präzision und das Timing der Sprünge auf die Sekunde stimmen müssen, fordert das Doppelspringen auf zwei Geräten ein hohes Maß an Konzentration. Beide Partner dürfen sich nicht aus dem Augenwinkel verlieren. Schon im Training wird besonders auf die gleiche Sprunghöhe geachtet, die bis zu sechs Meter erreichen kann.

Die beiden harmonieren gut

Marc Kimmel und Johannes Lüttig vom TSV Friedberg harmonierten schon im Training gut. Dies gelang den beiden auch beim Wettkampf in Schweinfurt. Dennoch waren sie überrascht, als sie am Ende als bayerische Vizemeister das Podest bestiegen. Sie erreichten diesen Erfolg mit einer fehlerfreien Übung, die nur von einem Synchronpaar des TSV Markt Wald an Schwierigkeit übertroffen wurde.

Weitere Finalplätze gab es für Julina Kimmel und Helen Häusler, (Jahrgang 2006/08), die sich unter zehn Paaren bis auf den vierten Platz vorsprangen und um winzige 0,5 Punkte das Podest verfehlten.

Genauso ging es Phoenix Baumgardt (2005), die mit ihrer Partnerin Lea Werner vom TSV Burgkunstadt den vierten Rang belegte. Auch das Paar Sophie Engelhard und Stella Garni (2009/08) fand sich mit Platz sechs im Finale wieder.

Turnfestpokal stößt auf großes Interesse

Großes Interesse findet jeweils der Turnfestpokal, um den es im Einzelkampf mit insgesamt 173 Bewerbern ging. Friedberg stellte in dieser Kategorie zehn Turnerinnen und Turner. Dabei feierte auch der Nachwuchs sein Debüt. Helen Häusler, Sophie Engelhard, Emelie Zörner, Anja Neukäufer, Stella Garni und Maurice Haupt sicherten sich unter 48 Konkurrenten beachtliche Mittelplätze. Beim Jahrgang 2005/2006 waren es zwei Finalplätze, bei denen Phoenix Baumgardt mit dem dritten Rang aufs Podest sprang. Julina Kimmel schaffte es noch auf den sechsten Platz. Das zweite Mal stand hier Johannes Lüttig bei den Jugendturnern mit Platz drei auf dem Treppchen. Marc Kimmel war bei den Turnern mit Rang sechs nicht unzufrieden.

Den TSV-Trampolinern bleibt kaum eine Verschnaufpause: Schon am Wochenende geht es – eine Nummer höher – zum internationalen Pokalwettkampf nach Sörup in Schleswig-Holstein.

