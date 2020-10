00:02 Uhr

Zwei Schwestern trumpfen auf

Lisa (links) und Anna Mayr (Schützengilde Ottmaring) holten sich den Sieg in Garching.

Anna und Lisa Mayr von der Schützengilde Ottmaring holen den Sieg im Mixed bei bayernweitem Schülerwettbewerb

Nach einer langen Wettkampfpause für die Bayerische Schützenjugend konnte auf der Olympia-Schießanlage in Hochbrück bei Garching der Guschino-Cup 2020 ausgetragen werden. Dieser speziell für Schüler geschaffene Wettbewerb, in dem sich Teilnehmer aus ganz Bayern messen können, wurde zum ersten Mal veranstaltet.

Für die Schützengilde Ottmaring/ Rederzhausen/Hügelshart qualifizierten sich die Schwestern Anna und Lisa Mayr für den Mixed Mannschaftswettbewerb. Dort bilden ein Luftgewehr- und ein Luftpistolenschütze ein Team. Anna und Lisa Mayr holten sich mit 359 von 400 möglichen Ringen den Sieg. Von jeweils 200 möglichen Ringen erzielten Lisa Mayr mit dem Luftgewehr 187 Ringe und Anna Mayr 172 Ringe mit der Luftpistole. Damit waren beide auch in den Einzelergebnissen im Mixed-Wettbewerb die Besten innerhalb ihrer Disziplin, was nicht nur angesichts der langen Wettkampfpause hervorragende Ergebnisse in der Klasse der Schülerinnen sind.

Die Siegerehrung fand auf dem großen Siegerehrungsplatz statt, hier durften die beiden SG-Schützinnen auf das Treppchen steigen, auf dem schon die Olympiasieger von 1972 standen. Insgesamt nahmen 31 Luftgewehr-, drei Luftpistolen und fünf Mixed-Mannschaften teil. (AZ)

Themen folgen