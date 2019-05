08:00 Uhr

Zweimal Silber, einmal Bronze für Friedberg

Jana Semenchenko und Lilly Maresch trumpfen in Albershausen auf. Auch andere Formationen des TSV Friedberg überzeugen zum Saisonauftakt.

Von Werner Miller

Es war ein erfolgreicher Start für die Friedberger Sportakrobatinnen. Beim international besetzten Acro-Cup in Albershausen (Baden-Württemberg) sorgten vor allem die frisch gebackenen „Sportler des Monats“ der Friedberger Allgemeinen – Jana Semenchenko und Lilly Maresch – für Furore.

Beim internationalen Acro Cup in Albershausen gab es einige Premieren für die Akrobatinnen des TSV Friedberg. Zum ersten Mal überhaupt standen Alexandra Hesse mit Lena Sandmeir sowie Lea Hackl gemeinsam auf der Matte. Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Dynamikübung steigerten sich die drei am zweiten Wettkampftag ungemein und präsentierten dem Kampfgericht eine tolle Balanceübung. Sie verfehlten bei 28 Gruppen nur knapp den Einzug in das Finale der zwölf besten Damengruppen in der Altersklasse elf bis 16 Jahre.

Noch Potenzial nach oben

Auch Elena Avgousits mit Sina Ferner und Nina Seebacher bestritten ihren ersten gemeinsamen Wettkampf, ebenfalls in der Altersklasse der elf- bis 16-Jährigen. Große Erleichterung breitete sich aus, nachdem Elena ihren ersten freien Salto gesprungen hatte. Insgesamt zeigten die drei Mädels eine gute Leistung mit Potenzial nach oben.

In der Altersklasse der Junioren 1 (zwölf bis 18 Jahre) ging das Trio mit Lucia Gaag, Emelie Brauchle und Laura Kirschner an den Start. Nach einer starken Tempoübung und kraftvollen Balancedarbietung erkämpften sich die drei Mädels den sechsten Platz in der Qualifikation und damit den Einzug ins Finale. Auch im Finale bewiesen sie ihre Nervenstärke und konnten den sechsten Platz mit der kombinierten Übung behaupten.

Zwei landen auf dem undankbaren vierten Platz

Auf dem undankbaren vierten Platz landen Sina Lippert sowie Margaritta Vugman bei den Damenpaaren in der Altersklasse der Junioren 2 (13 bis 19 Jahre). Sie absolvierten einen soliden Wettkampf und zeigten drei stabile Übungen. Im Finale wurde es dann noch einmal spannend, nur um wenige Zehntel verfehlten die beiden einen Podestplatz.

Bemerkenswert gute Vorstellung

Mit einer Bronze- und zwei Silbermedaillen kehrt Jana Semenchenko und ihre Partnerin Lilly Maresch vom Nachbarverein SAV Augsburg nach Hause. Die Bronzemedaille verdienten sich die zwei Mädchen für ihre dynamische Tempoübung in der Qualifikation. Mit ihrer Balanceübung erkämpften sie sich den zweiten Platz in der Qualifikation. Und diesen Rang bestätigten sie im Finale der Damenpaare der Altersklasse Age Group (elf bis 16 Jahre), wobei sie sich im Verlauf des Wettkampfes noch steigern konnten und deutlich höhere Wertungen bekamen.

Das internationale Turnier war unter anderem ein weiterer Wettkampf zur Vorbereitung für die bereits in knapp drei Wochen stattfindenden deutschen Meisterschaften der Schülerklasse und der Junioren 2 im sächsischen Hoyerswerda. Den TSV Friedberg und SAV Augsburg werden die beiden Damenpaare mit Jana Semenchenko und Lilly Maresch, sowie Sina Lippert und Margaritta Vugmann vertreten.

Themen Folgen