Erfolgreiche Zwillinge: Bachener trumpfen beim Judo und beim Fußball auf

Plus Julian und Paul Stelzer gehören zu den besten Nachwuchs-Judoka Bayerns. Wie die Zwillinge bei den Sportfreunden Friedberg trainieren und woher das Talent kommt.

Von Sebastian Richly

Es ist von der ersten Sekunde an ein Kampf, ein Ringen um den besten Griff. Zwei schnelle Armbewegungen, eine Drehung und mit Schwung schmeißt Paul Stelzer seinen Bruder Julian auf die Matte. Die beiden Zwölfjährigen aus Bachern gehören zu den besten Nachwuchs-Judoka Bayerns. Für die Sportfreunde Friedberg haben beide bereits einige Triumphe eingefahren. Auch beim Fußball sind die Brüder erfolgreich. Sie sind aber nicht die einzigen Sportler in der Familie. Gegeneinander kämpfen sie nur ungern, außer auf dem heimischen Trampolin.

Zum Sport kamen die Zwillinge über ihren älteren Bruder Ben (hinten). Foto: Sebastian Richly

Denn das Turngerät wurde im Hause Stelzer längst umfunktioniert. Im Garten in Bachern üben Paul und Julian ihre Würfe. „Das macht viel Spaß, auf dem Trampolin kann man das gut üben, weil man ja weich fällt“, erklärt Julian. Vater Manuel hat sich mittlerweile daran gewöhnt. „Bei uns ist immer was los. Immerhin machen bei uns vier Kinder Judo, da wird das Trampolin schon lange nicht mehr so genutzt, wie es ursprünglich vorgesehen war." Denn auch der ältere Bruder Ben ist erfolgreicher Judoka und die kleine Schwester Emma übt den Sport ebenfalls aus. Mittlerweile trägt auch der Papa den Judo-Anzug: "Ich habe gesehen, was das für ein toller Sport ist, und da alle Kinder das machen, habe ich es jetzt auch angefangen", so Manuel Stelzer.

