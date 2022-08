Fußball-A-Klasse

vor 54 Min.

Friedberger Duo an Tabellenspitze - Klingen nur Remis

Plus Die Sportfreunde und der TSV II stehen in der Oststaffel zum Auftakt ganz oben. Klingen vergibt eine Zwei-Tore-Führung, während Baar Zweiter der Aichacher Staffel ist.

Von Reinhold Rummel

Zum Auftakt der A-Klassen gab es gleich ein paar Derbys. In der Oststaffel liegen zwei Teams aus Friedberg an der Spitze. Der TSV Rehling holte gegen Obergriesbach ein unentschieden. In der Aichacher Staffel kamen die Wanderfreunde Klingen nicht über ein Remis hinaus, dafür steht der SV Baar auf Platz zwei. Eine Partie lockt extrem viele Zuschauerinnen und Zuschauer an.

