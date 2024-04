Fußball-Bezirksliga

16:00 Uhr

Trotz Schiri-Ärger: Später Doppelpack lässt Mering jubeln

Plus Joker Jonas Niemi sichert den Fußballern des SV Mering einen Punkt. Trainer Dominik Sammer macht seiner Mannschaft ein Kompliment, ist dennoch verärgert.

Von Lorenz Ostermaier

Dank eines späten Doppelpacks sicherte sich der SV Mering im Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn SV Egg an der Günz einen Punkt. „Ein super Spiel von beiden Mannschaften. Am Ende haben wir uns den Punkt absolut verdient“, so Merings Trainer Dominik Sammer.

Die Gastgeber waren in Durchgang eins die spielbestimmende Mannschaft und hatten einige Chancen, doch Merings Defensive stand gut und Keeper Julian Baumann verhinderte durch gute Paraden lange die Führung. Mit dem Pausenpfiff geriet der MSV dann doch noch in Rückstand. Nach einem langen Ball in den Strafraum der Meringer flog der Ball nach einem Laufduell unglücklich an die Hand eines Meringer Verteidigers und Schiedsrichter Marco Blösch entschied auf Elfmeter. Eggs Torjäger Torsten Schuhwerk trat an und traf mit seinem 18. Saisontreffer zum 1:0-Halbzeitstand. „Ein echter Skandal diese Elfmeterentscheidung“, schimpfte Sammer, weiter meinte er: „Zu diesem Zeitpunkt geht die Führung allerdings in Ordnung. Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn wir früh in Rückstand geraten. Wir haben jedoch gut verteidigt und Julian Baumann hat mit guten Paraden lange die Null gehalten.“

