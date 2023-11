Mering gewinnt kleines Derby in Kissing - Sportfreunde souverän

Plus Die Sportfreunde Friedberg verteidigen die Tabellenführung durch einen Pflichtsieg. Der SV Mering II gewinnt das Derby in Kissing und bleibt dran.

Die Sportfreunde Friedberg bleiben weiter das Maß aller Dinge in der Kreisklasse Mitte. Verfolger SV mering II bleibt dem primus aber dank eines 4:0-Erfolgs im Derby beim Kissinger SC II auf den Fersen. Wulfertshausen ist ohne Chance.

SF Friedberg - Schwaben Aug. II 3:0