Ottmaring nutzt Chancen gegen Bachern nicht

In der Kreisklasse hagelte es Tore: Stotzard setzt sich im Derby gegen Gebenhofen durch, Ried schafft es gegen Mauerbach zu einem 2:2.

Stotzard bleibt mit 3:0-Derbysieg über Gebenhofen dran. Der TSV Schiltberg bezwang den VfL Ecknach mit 5:1 und der FC Gundelsdorf startete mit einem 4:1-Heimsieg über Schlusslicht BC Aresing. Die SG Mauerbach trennte sich 2:2 gegen den SV Ried und die Sportfreunde Bachern gewannen das Derby beim SV Ottmaring mit 2:0.

Gerolsbach – Laimering/Rieden 3:0

Mit dem Heimsieg startete der Titelaspirant in die Frühjahrsrunde. „Wir sind optimal aus der Winterpause zurückgekommen“, freute sich dann auch Abteilungsleiter Korbinian Reiner. Bereits nach zwanzig Minuten stellte der Ex-Aresinger Marco Kutscherauer die Weichen auf Sieg. Noch vor dem Seitenwechsel legte Thomas Plöckl per Kopfballtreffer nach, als Alexander Gräf per Freistoß stark servierte. Auch nach dem Wechsel dominierten die Platzherren. Die einzige Gäste-Chance notierte er in der 69. Minute, als Marvin Gaag zum Abschluss kam, aber Schlussmann Christian Sturm klärte mit einer starken Fußabwehr. Sebastian Limmer stellte auf 3:0.

VfL Ecknach II – TSV Schiltberg 1:5

„Wir sind heute klar unter Wert geschlagen worden“, so Raphael Engl. Schiltberg habe effizient gespielt und seine Chancen genutzt. Dabei profitierten die Gäste von den Abwehrfehlern der Platzherren, „da haben wir es Schiltberg schon einfach gemacht.“ Johannes Koppelt erzielte die Gästeführung. Rene Hamann legte den zweiten Treffer nach und noch vor dem Wechsel traf Torjäger Robin Streit zum 3:0-Pausenstand. Nach dem Wechsel war Ecknach bemüht, die Tore erzielte aber weiterhin der Gast. Berhan Caliskan und Robin Streit erhöhten auf 5:0, ehe Almir Tatarevic der Ehrentreffer gelang.

Ecknach musste ein Klatsche einstecken. Foto: Wilhelm Baudrexl

Ottmaring verlor gegen den SF Bachern

SV Ottmaring – SF Bachern 0:2

Von einem schwachen Derby berichtete SVO-Abteilungsleiter Frank Mazur, mit einem „verdienten Ausgang für die Gäste.“ Die Heimelf hatte zunächst die Momente auf ihrer Seite, nutzte die Chancen aber nicht. Dann aber war Bachern wachgerüttelt. Viktor Stiebel passte in den Strafraum und Niklas Arnold vollendete zum 1:0 für den Gast. Unmittelbar nach der Pause machte der auffälligste Akteur Viktor Stiebel den 2:0-Auswärtssieg der Sportfreunde im Derby perfekt.

SG Mauerbach – SV Ried 2:2

Nach zwei Siegen musste sich die SG Mauerbach diesmal mit einer Punkteteilung begnügen. „Das war heute verdammt knapp“, so Spielertrainer Christoph Augustin. Zwei kuriose Treffer gab es in der Anfangsphase. Zunächst trudelte der Eckball von Marco Fürst nach fünf Minuten direkt ins Rieder Gehäuse – zwei Minuten später zappelte der Ball im Mauerbacher Kasten. Diesmal jubelte Gästecoach Maximilian Klotz über seinen Eckballtreffer. Erst nach einer halben Stunde hatte Florian Linder eine Szene, die Simon Janelt zu Pausenführung für den Gast verwertete. Drei Minuten vor dem Spielende konnte Matthias Schwaiger zum 2:2-Endstand ausgleichen.

Kühbach konnte einen Sieg gegen Tandern erringen

FC Tandern – TSV Kühbach 1:2

Trotz Überzahl konnte der FC Tandern keine Punkte einfahren. „Wir waren zu hektisch“, umschrieb Co-Trainer Lukas Salvermoser die Heimpartie. Beim Führungstreffer der Gäste leistete die Heimelf tatkräftige Unterstützung. Magnus Haberl ließ die Kühbacher rasch jubeln. Und nach einen Eckball stocherte Korbinian Himmer nach. Korbinian Kölbl konnte auf 1:2 verkürzen.

DJK Stotzard – DJK Gebenhofen 3:0

Auch ohne Torjäger Darius Neamtu marschiert die Knauer-Elf wieder oben mit. „Gebenhofen hat uns alles abverlangt in diesem hitzigen Derby“, so der Stotzarder Coach. Nach einem Querpass von Christian Braun fälschte Maximilian Wolf das Spielgerät ins eigene Tor zur 1:0-Pausenführung. Und unmittelbar nach dem Seitenwechsel erzielte Michael Erhard mit der ersten Ballberührung das 2:0. Christian Braun machte wenig später mit dem 3:0 alles klar.

FC Gundelsdorf – BC Aresing 4:1

Aresing hatte mehr Spielanteile vor der Pause und führte nicht unverdient durch Alexander Gazdag. „Wir sind einfach nicht ins Spiel gekommen“, so FCG-Spielertrainer Kestel. Nach der Pause dann eine völlig umgewandelte Heimelf. Mit dem Wind im Rücken wurde die Partie gedreht. Janik Westermeier erzielte mit einem direkt verwandelten Eckball den Ausgleich und Andreas Kröpfl stellte die Weichen auf Sieg. Nach dem wenig später Fabian Forster den Ball an die Querlatte knallte, drückte Daniel Riederle den Abpraller zum 3:1 über die Torlinie und Fabian Forster stellte mit einem Kopfballtreffer auf Flanke von Lang auf 4:1. Hannes Michl zeigte sich mit der Vorstellung nach dem Wechsel zufrieden: „Der Sieg geht voll in Ordnung“, so der Gundelsdorfer.