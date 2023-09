Fußball-Kreisliga:

Wundertüte Stätzling II auf dem Vormarsch - Fehlstarter schlagen zurück

Plus Die SG Stätzling II/Igenhausen überrascht bislang. Nun geht es gegen einen Mitfavoriten. Warum Trainer Christian Jauernig auf die Routiniers setzen muss.

Fünf Spiele sind in den Kreisligen absolviert. So langsam nimmt die Tabelle Formen an. Bislang gab es die ein oder andere Überraschung.

Der Pöttmeser Torhüter Lukas Gottschall kassierte gegen Klingsmoos die Rote Karte. Nach einem Fehlstart ist der TSV zurück in der Spur. Foto: Roland Geier

Für eine dicke Überraschung war am vergangenen Spieltag die SG Stätzling II/Igenhausen verantwortlich. Die Spielgemeinschaft gewann gegen den bis dato verlustpunktfreien TSV Friedberg mit 5:1. Nach vier Spielen stehen bislang sechs Punkte zu Buche. „Für die Umstände bin ich hochzufrieden. Wir haben immer eine andere Aufstellung“, beschriebt Trainer Christian Jauernig die Lage. Bislang kamen 28 Spieler zum Einsatz. „Es ist wirklich schwierig, aber wir kriegen das schon hin.“ Der komplette letztjährige Kader der U19 verließ den Verein, was vor allem die Zweite zu spüren bekam. „Das war wirklich schade, dann hätte es ganz anders ausgesehen. Hinzu kam, dass erfahrene Spieler ihre Karrieren beendet haben“, so Jauernig, der selbst zwischendrin gezweifelt hat. „Natürlich macht man sich Gedanken, aber wir wollten die Abmeldung unbedingt. Ein Neustart in der B-Klasse wäre fatal gewesen. Schon in der Rückrunde hatten wir Personalnot, wir kennen also die Situation.“ Richten müssen es die erfahrenen Spieler wie Co-Trainer Stefan Stronczik, Franz Loser oder Armin Failer. Aktuell helfen auch Stefan Reinthaler und Tobias Heckmeier aus. Jauernig: „Irgendwie klappt es immer. Ich hoffe aber nicht, dass wir den Rekord von 69 Spielern aus dem Vorjahr knacken.“ Am Sonntag ist die Spielgemeinschaft zu Gast beim BC Aichach. Jauernig: „Der BCA ist der klare Favorit. Sie haben sich nochmals verstärkt und gehören zu den Favoriten. Mit einem Punkt wäre ich schon zufrieden.“

