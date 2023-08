Fußball

Vor Saisonstart: Wer sind die Favoriten in den Kreis- und A-Klassen?

Der Sv Obergiesbach (gelbe Trikots) verpasste den Aufstieg in die Kreisklasse und geht künftig in der A-Klasse Aichach an den Start. Die Sportfreunde Friedberg spielen in der Kreisklasse Augsburg Mitte. Foto: Reinhold Rummel

Plus Die unteren Fußball-Ligen starten am Wochenende in die neue Saison. Wer sind die Favoriten? Wir schauen uns die einzelnen Ligen genauer an.

Von Sebastian Richly

Das Warten hat ein Ende. Am Wochenende steigen auch die unteren Fußball-Klassen wieder in den Spielbetrieb ein. In den Kreis- und A-Klassen hat sich einiges getan. Wer schafft den Sprung nach oben und wer muss zittern. Wir nehmen die Mannschaften unter die Lupe.

Steven Holzapfel ist zurück in Bachern. Foto: Sarina Schäffer Foto: Sarina Schäffer

Kreisklasse Aichach: mehrere Teams schielen nach oben

Im vergangenen Jahr scheiterte die DJK Stotzard ganz knapp am Aufstieg in die Kreisliga. Erst in der Relegation war Schluss. Beinahe wäre dem Aufsteiger der Durchmarsch gelungen. Im zweiten Jahr und mit dem Vizemeistertitel im Rücken ist die DJK wieder ein ganz heißer Anwärter auf den Aufstieg. Vor allem offensiv kann Stotzard mit Torjäger Darius Neamtu, Spielertrainer Simon Knauer und Philipp Bauer, die 67 Tore erzielten, kaum eine Mannschaft das Wasser reichen. Als Absteiger aus der Kreisliga ist auch der TSV Inchenhofen ein Mitfavorit. Die Leahader scheiterten erst in der letzten Relegationsrunde unglücklich. Der Kader ist zusammengeblieben, mit Spielertrainer Martin Stammler hat man in der Offensive nun noch mehr Optionen. In der Vorbereitung gelangen dem neuen Coach bereits drei Treffer. Auch die Sportfreunde Bachern haben mit Rückkehrer Steven Holzapfel in der Offensive an Qualität gewonnen. Königstransfer ist aber Maximilian leicht, der in Gundelfingen zuletzt in der Bayernliga aktiv war. Nach drei Jahren in Folge auf Rang vier, könnte es diesmal mit dem Sprung nach oben klappen. Gleiches gilt für den TSV Schiltberg, der im Premierenjahr als Dritter nur knapp die Relegation verpasst hat.

