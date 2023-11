Kissinger Handballerinnen marschieren - KSC-Männer weiter punktlos

Plus Während die Handballerinnen des Kissinger SC den sechsten Sieg holen, müssen die KSC-Männer weiter auf den ersten Punkt warten. Die Trainerin ärgert sich.

Unterschiedlicher könnten die Gemütslagen bei den Handballern des Kissinger SC nicht sein. Während die Frauen ihre Siegeserie ausbauten, sind die Männer weiter punktlos.

Die Kissinger Handballer verloren gegen den BHC Königsbrunn mit 33:41 (17:21). Es entwickelte sich ein torreiches Spiel mit hohem Tempo, aber auch vielen Fehlern auf beiden Seiten. Kissing fand defensiv nie Zugriff. Besonders Lukas Alber, der 14 Treffer schaffte für Königsbrunn, war nicht aufzuhalten. Er bereitete auch viele Treffer vor und war bei den Siebenmetern eiskalt. Der KSC konnte sich wieder einmal auf Felix Heger verlassen, der zehnmal traf. Nach einem anfänglichen Rückstand kam Kissing nach 20 Minuten zum 14:14. Danach stockte aber das Angriffsspiel, Kissing machte einfache Fehler und verlor mehrfach den Ball. Zur Pause stand es 17:21.