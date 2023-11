Enge Kiste: Meringer Ringer holen nächsten Sieg

Plus Die Bayernliga-Ringer des TSC Mering gewinnen in Kempten knapp. Sebastian Klement rettet den Vorsprung ins Ziel. Ein Kämpfer ist nach Verletzung zurück.

Sie haben es schon wieder getan – die Ringer des TSC Mering besiegen in einem Herzschlagfinale die Staffel aus Kempten mit einem Zähler Unterschied und beanspruchten die Nerven der Trainer und Fans bis zum Schluss: „Das war eine emotionale Berg- und Talfahrt. Zur Pause hatte ich ehrlich gesagt ein mulmiges Gefühl. Rechnerisch war der Sieg zu diesem Zeitpunkt schwierig vorstellbar“, gab TSC-Coach René Winter zu. Doch sein Team bewies Moral und fightete bis zur letzten Sekunde.

Zum Matchwinner avancierte Sebastian Klement bis 75 Kilo Freistil. Im letzten Duell des Abends musste er beim Stand von 14:11 eine hohe Niederlage verhindern. „Das war enormer Druck“, betonte Winter. Klement hielt stand und führte sein Team zum Sieg. „Er wurde zurecht danach noch auf der Matte gefeiert. Er wird immer besser, das freut uns“, lobte ihn auch Merings Vorsitzender Peter Tränkl. Dabei begann der Abend für den TSC mit zwei Niederlagen: erst konnte Jonas Imburgia im Fliegengewicht gegen Nikoloz Beruashvili nichts ausrichten. Der ungeschlagene Georgier siegte technisch überlegen (Stand 4:0 für Kempten). Im Schwergewicht feierte Radoslaw Siejak nach seiner Verletzung sein Comeback. Gegen Axel Bückle war er auf Schadensbegrenzung aus und verhinderte mit einer defensiven Ringweise einen hohen Sieg (Stand 6:0). Bis 61 Kilo Freistil traf Winter auf den unerfahrenen Kerem Yücel, den er klar besiegte (Stand 6:4).