Showdown um Platz drei: Mering bleibt oben dran

Plus Die Ringer des TSC Mering gewinnen gegen Kottern und haben so noch die Chance auf Platz drei in der Bayernliga Süd. Im vorletzten Kampf wird kräftig rotiert.

Von Matthias Biallowons

Nichts anderes als einen Sieg forderte Trainer René Winter von seinen Ringern des TSC Mering gegen den Vorletzten der Bayernliga Süd aus Kottern: „Wir waren Favorit und sind unserer Rolle gerecht geworden“. Die Hausherren aus Mering dominierten in den meisten Duellen die Gäste klar und schenkten nur drei von zehn Einzelbegegnungen her. Im Fernduell um den dritten Tabellenplatz mit dem SV Untergriesbach fällt damit die Entscheidung am letzten Kampftag.

Gegen Kottern startete Niklas Kroiß mit einer Führung im Fliegengewicht in den Abend, wurde dann aber von Julian Rust auf die Schultern gelegt (Stand 0:4 für die Gäste). Im Schwergewicht sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer ein enges und von Taktik geprägtes Duell zwischen Radoslaw Siejak und Alfredo Santangelo. Durch eine aktivere erste Runde mit Beinangriff in die gefährliche Lage sicherte sich der TSC-Trainer den Sieg (Stand 1:4). Leichtes Spiel und den achten Erfolg in Serie feierte René Winter bis 61 Kilo Freistil. Mit Beinschrauben und zwei Armzügen in der zweiten Runde fertigte er Emilian Weinert technisch überlegen ab und brachte seine Mannschaft mit 5:4 in Front.

