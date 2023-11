Schießen-Luftgewehr

06:00 Uhr

Nur Niederlagen: Heimische Schützen fallen in Tabelle zurück

Plus Die Luftgewehr-Teams aus dem Gau Friedberg kassieren allesamt Niederlagen. Ein Spitzenergebnis einer Meringerin reicht nicht zum Sieg. Ottmaring bleibt Erster.

Artikel anhören Shape

Keine Siege gab es für die höherklassigen Luftgewehrmannschaften aus dem Schützengau Friedberg.

Im dritten Durchgang der Oberbayernliga kassierte KK Mering in Oberpfaffenhofen zwei Niederlagen. Gegen Tabellenführer Todtenweis gab es ein 1:4. An eins zeigte die Todtenweiserin Paula Schapfl mit 389 Ringen eine starke Leistung und gewann überraschend gegen Cäcilia Stadtherr (388). An Position zwei konnte sich Michaela Hirschberger mit starken 388:375 Ringen klar gegen Benedikt Schapfl durchsetzen, doch durch die mäßigen Leistungen von Stefan Zieglmeir, der sich mit 366:385 gegen Tobias Kein, wie auch Florian Hirschberger 361:387 gegen Hannah Rott und Ersatzschützin Heike Penn 321:384 gegen Andreas Sauer deutlich geschlagen geben mussten, war die Niederlage schnell besiegelt. Gegen die Gastgeber aus Gilching gab es im Anschluss eine knappe 2:3-Niederlage. An der Spitzenposition lieferte die aus Österreich kommende Theresa Meissl in 20 Minuten mit 394 Ringen eine Spitzenleistung ab, die Cäcilia Stadtherr enorm unter Druck setzte. Doch mit 99,98,99 und 100 Ringen zum Abschluss glänzte die Merchingerin mit 396 Ringen und sorgte für Begeiste-rung. Auch Michaela Hirschberger punktete mit 387:382 Ringen gegen Sarah Trauner. Stefan Zieglmeir steigerte sich auf 374 Ringe, musste sich jedoch den 381 von Susanne Hilger geschlagen geben. Die Paarung zwischen Florian Hirschberger und Martina Hilger ging mit 368:377 Ringen an die Gastgeber, die mit Lisa Maria Metz 375:329 gegen Heike Penn das bessere Ende für sich hatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .