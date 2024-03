Stadtbergen

vor 33 Min.

Turnerinnen des TSC Mering glänzen bei Gaumeisterschaft

Die frischgebackene Gaumeisterin Paula Nusko zeigte nicht nur am Boden ihr Können. Die routinierte Turnerin wurde souverän Gaumeisterin in ihrer Leistungsklasse.

Plus Die Turner-Mädchen des TSC Mering glänzen bei den Gaumeisterschaften. Für eine Turnerin geht es weiter mit der Ligamannschaft.

An einem langen Wettkampftag gingen in Stadtbergen mehr als 200 Turnerinnen ab 11 Jahren an die Turngeräte Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden. Der TSC Mering schickte insgesamt 13 Turnerinnen bei den Gaumeisterschaften ins Rennen.

Den Auftakt machten die 12- bis 13-jährigen Pflichtturnerinnen. Hier wählt jede Turnerin, je nach Leistungsstand, eine vorgegebene Übung an jedem der Geräte aus und muss diese möglichst fehlerfrei präsentieren. „Um so wichtiger ist es, bei der Wettkampfvorbereitung die richtigen Übungen für jede Turnerin festzulegen“, so das Trainerinnenteam Ingrid Martin, Iris Rose und Sonja Wolf. Paula Nusko und Jule Feuerstack wagten sich erstmals an die schwerstmögliche Balkenübung (P9) und kamen sicher und sturzfrei durch. Paula Nusko glänzte am Sprung als Einzige ihrer Altersstufe mit einem Drehüberschlag. Souverän wurde sie mit 68,55 Punkten Gaumeisterin. Jule Feuerstack holte sich Silber (65,50) und Lisa Dosch, die die Tageshöchstnote am Stufenbarren erturnte, bekam Bronze. Auch Melina Fischer turnte fehlerfrei, hatte aber etwas geringere Ausgangswerte und landete mit 62,30 Punkten auf dem vierten Platz. Marina Schiele wurde Siebte, Juliane Haller Achte und Carla Zuccon Zehnte von insgesamt 44 Turnerinnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen