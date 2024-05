Tennis

vor 32 Min.

Schwerstarbeit für Mering: Männer des TCM mit mühevollem Auftaksieg

Plus Die Tennis-Männer des TC Mering mühen sich. Die Frauen unterliegen, zwei Talente machen aber Hoffnung. Der TC Friedberg II setzt sich an die Spitze.

Von Michael Müller

Die Saison für die heimischen Tennismannschaften ist gestartet. Während die Herren des TC Mering ihre Aufstiegsambitionen untermauerten hatten die Meringer Damen keine Chance. Beim TC Friedberg waren noch nicht alle Teams im Einsatz, die Herren 30 setzten sich an die Spitze.

TC Mering Die Herren I des TC Mering wollten im ersten Heimspiel der Saison ihre Aufstiegsambitionen mit einem deutlichen Sieg unterstreichen. Doch beim 6:3 gegen den international besetzten Gegner Gauting II, der mit Spielern aus Australien , Südkorea und Mexiko antrat, tat man sich viel schwerer als erwartet. Dagegen unterstrich der große Konkurrent TC Friedberg II mit einem klaren 8:1 gegen den TC Utting, dass man dem TC Mering keinesfalls den Vortritt in der Tabelle lassen will. Obwohl der TCM in den Einzeln in allen Duellen die zum Teil deutlich bessere LK aufzuweisen hatte, gab man zwei sicher geglaubte Punkte ab. Kreismeister Ermis Tsiantaris, der erstmals an Position eins spielen durfte und Mannschaftsführer Florian Deiml kassierten jeweils ihre erste Saisonniederlage. Während Tsiantaris recht deutlich 2:6 4:6 unterlag, kämpfte sich Deiml nach einem 2:6 im ersten Satz zurück und gewann den zweiten Durchgang 6:0. Im Matchtiebreak reichte es jedoch nicht mehr zum Sieg (6:10). Auf den Rest des Teams war jedoch Verlass. Insbesondere die beiden Junioren Jonas Gerstmayr (6:0 6:0) und Tim Rajewski (6:0 6:1) konnten mal wieder voll überzeugen. Weil auch die Routiniers Manuel Singer (6:1 6:1) und Florian Schieferdecker (7:5 6:1) überzeugten, verschaffte sich der TCM mit einem 4:2-Zwischenstand eine gute Ausgangslage für die Doppel. Am Ende verloren Deiml /Singer zwar das Spitzendoppel (3:6 4:6), doch Tsiantaris/ Schieferdecker (6:2 6:2) und Gerstmayr / Rajewski (6:0 6:0) tüteten die ersten beiden Punkte für Mering ein. Hinter Friedberg und Unterzeitlbach liegt man zum Saisonstart auf Rang drei.

Tennis: Damen des TC Mering kämpfen um Klassenerhalt

Die TCM-Damen hatten im ersten Heimspiel gegen den TSV Bobingen am Ende keine Chance. Doch die tollen Leistungen der beiden Jugendlichen im Team machen Hoffnung für die Zukunft. Während Daniela Mülken (4:6 2:6) und Antonia Seitz (3:6 1:6) in den Spitzeneinzeln gegen ihre deutlich besser eingestuften Gegnerinnen chancenlos waren, kämpfte sich Sabine Huber nach einem 6:4 5:7 bis in den Matchtiebreak, den sie unglücklich 7:10 verlor. Ann-Kathrin Griffel war gegen ihre fünf LK-Punkte stärker eingestufte Konkurrentin völlig chancenlos (0:6 0:6). Doch die beiden Jugendspielerinnen Marlene Seidl (6:2 6:3) und Lucia Singer (6:4 6:1), bei ihrem Debüt in der ersten Mannschaft, hielten die Meringer Hoffnungen auf einen Sieg am Leben. Aber die Aufgabe alle drei Doppel gewinnen zu müssen, erwies sich als zu schwer. Zwar gelang Mülken/Singer mit 6:1 4:6 10:3 ein weiterer Punkt, aber Huber/Griffel (1:6 3:6) unterlagen klar und Seitz/Seidl hatten an Position eins großes Pech. In einem irren Match wogten die Vorteile hin und her. Am Ende entschieden beim 6:7 7:6 8:10 zwei Punkte über den Sieg. Am Ende stand eine 3:6-Auftaktniederlage und die Erkenntnis, dass die Saison und der Kampf gegen den Abstieg schwer werden dürften.

