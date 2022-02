Vizemeisterin

Clara Nodlbichler vom TC Friedberg holt sich Platz zwei bei der Südbayerischen.

Der Tennis-Nachwuchs des Bayerischen Tennisverbandes traf sich bei TC Weilheim und spielte bei den südbayerischen Meisterschaften um Titel und Pokale. Bei dem Turnier waren die besten 20 Mädchen des Jahrgangs 2012 (U10w) am Start. Gespielt wurden zwei kurze Sätze bis vier, im möglichen dritten Satz musste der Match-Tiebreak entscheiden. Mit dabei war auch Clara Nodlbichler vom TC Friedberg unter den Augen ihres Trainers Jiri Zavadil – mit Erfolg.

Im September gewann Nodlbichler in der Altersklasse U9 das BTV-Kids-Masters in Ingolstadt. Als amtierende bayerische Meisterin (BTV-Masters) wurde sie bei den südbayerischen Hallenmeisterschaften an Nummer drei gesetzt. Gleich in der ersten Runde musste Nodlbichler gegen eine ihrer Trainingspartnerin im Leistungszentrum in Oberhaching, Felicia Thomas (TC Taufkirchen) antreten. Dort setzte sich das Nachwuchstalent vom TC Friedberg klar durch. Das Viertelfinale gewann Nodlbichler mit 4:0, 4:0 souverän gegen Marie Fritz (TC Augsburg Siebentisch) und stand damit zum ersten Mal im Halbfinale. Dort musste sie gegen Emelie Schell (TC Gräfelfing) antreten. Den ersten Satz konnte die Nodlbichler mit 4:1 klar für sich entscheiden. Danach gelang ihr einfach alles und nach kurzer Zeit stand es bereits 3:0 - klare Führung im zweiten Satz. Die Friedbergerin war nicht mehr zu stoppen und verwandelte gleich den ersten Matchball mit einer Rückhand Longline zum 4:1, 4:1.

Im Finale ging es gegen die an Nummer zwei gesetzte Mitfavoritin Carla Pollmüller (TSV Neubiberg-Ottobrunn). Nach gutem Start und 3:3 unterlag Nodlbichler in zwei Sätzen mit 3:5; 1:4. Die Freude über den Vizetitel war bei Nodlbichler dennoch groß. (AZ/Foto: Zavadil)