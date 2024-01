Nächster Krimi: Friedberger Volleyballer bleiben 2024 ungeschlagen

Plus Die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg besiegen Schwaig mit 3:2 wie im Hinspiel. Ein Routinier springt als Trainer ein. Eine Personalie macht Hoffnung.

Die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg bleiben im neuen Jahr ungeschlagen beim 3:2-Erfolg gegen den SV schwaig II setzten die Herzogstädter ihre Siegesserie fort. Nach einem Auf und Ab gelang den Gastgebern im entscheidenden fünften Satz doch noch der Sieg.

Aufseiten des TSV Friedberg schlichen sich mit der Zeit viele unnötige Eigenfehler im Angriff ein. Verschiedene Punkteserien auf beiden Seiten führten zu einem untypischen Spielverlauf bis zum Spielstand von 20:20. Interimscoach Matthias Kaiser, der dieses Mal in die Trainer-Rolle schlüpfte, nahm zu diesem Zeitpunkt nach einer Punkteserie gegen die Hausherren eine Auszeit und fand offensichtlich die richtigen Worte. Das Team spielte in der wichtigsten Phase des Satzes deutlich konzentrierter auf und konnte dank einer soliden Leistung der beiden Mittelblocker Benjamin Sauerstein und Paul Decombé den Satz mit 25:22 für sich entscheiden.