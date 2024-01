Volleyball

29.01.2024

Nächster Sieg: Friedberger Drittliga-Volleyballer bauen Siegesserie aus

Plus Die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg gewinnen auch gegen Regensburg und können sogar ganz oben angreifen.

Die Volleyballer des TSV Friedberg feierten einen ungefährdeten 3:1-Erfolg gegen Regensburg und klettern in der Dritten Liga Ost auf weiter nach oben. Lediglich im dritten Satz kommt das Team von Trainer Matthias Gärtner ins Straucheln.

Bereits im Hinspiel siegten die Herzogstädter mit 3:0. Diese Mal stand ihm ein fast kompletter Kader zur Verfügung. Lediglich Libero Theo Gallina fehlte krankheitsbedingt. Dieser wurde sehr gut von Lukas Hartmann aus der zweiten Mannschaft ersetzt. Im ersten Satz starteten die Friedberger sehr konzentriert. Die Annahme stand stabil und so konnte Felix Gärtner seine Angreifer gut in Szene setzen. Schnell führte Friedberg mit 13:10 und zwang Regensburg zur ersten Auszeit. Immer wieder punktete Friedberg stark über die Außenangreifer Philip Kessler und David Strobel. Letzterer wurde zum Spieler des Spiels auf Friedberger Seite gewählt. So ging der erste Satz ungefährdet mit 25:21 aus.

