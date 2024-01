Volleyball

Nächster Sieg: Friedberger Volleyballer lösen Pflichtaufgabe

Plus Die Volleyballer des TSV Friedberg gewinnen bei Schlusslicht Amberg souverän aber glanzlos 3:0. Die geschlossene Mannschaftsleistung gibt den Ausschlag.

Von Felix Gärtner

In einem nicht immer mitreißenden Volleyballspiel setzte sich der TSV Friedberg unspektakulär, aber souverän mit einem klaren 3:0-Sieg gegen den DJK VC Amberg in der Dritten Liga durch. Die Gastgeber zeigten von Beginn an eine eher durchwachsene Leistung und konnten den Friedbergern nicht genügend entgegensetzen, um das Team von Coach Matthias Gärtner vom sechsten Sieg in Folge abzuhalten.

Der erste Satz begann relativ ausgeglichen, doch der TSV konnte sich dank präziser Angriffe und stabiler Blockarbeit gegen Mitte des Satzes einen Vorsprung erarbeiten. Mit 25:21 holten sie sich den ersten Satz und legten damit den Grundstein für ihren Erfolg. Im zweiten Satz setzten die Friedberger ihr erfolgreiches Spiel fort. Zu Beginn gab es Abstimmungsprobleme im Block-Abwehrverhalten des TSV. Aufgrund dessen nahm Trainer Matthias Gärtner beim 8:10 eine Auszeit. Kapitän Michael Hurler gab Zuspieler Felix Gärtner einige wertvolle Tipps zur Passverteilung, um den gegnerischen Block auszuspielen. Die Friedberger konnten ausgleichen und kurz darauf die Führung übernehmen. Bei einem Spielstand von 17:15 für den TSV wechselte Gärtner auf der Zuspiel- und Diagonalposition, um weiter mit drei Angreifern am Netz agieren zu können. Am Ende des zweiten Satzes legte Mittelblocker Matthias Kaiser, der den Friedbergern durch seine starken Mittelangriffe schnelle Punkte bescherte, eine überragende Aufschlagserie von vier Punkten hin und so gelang den Friedbergern auch der Gewinn des zweiten Satzes mit 25:18.

